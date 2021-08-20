丹尼爾卡特7.8億片酬稱霸荷李活 珍妮花羅倫斯1.95億冠絕女星

羅拔柏迪臣拍攝《蝙蝠俠》僅得300萬美元片酬，相信跟票房分紅比例較多有關。

【明報專訊】美國電影網站Variety昨日公布荷李活影星的最新片酬排行榜，「占士邦」丹尼爾卡特（Daniel Craig）以天價1億美元（約7.8億港元）接拍《神探白朗：福比利大宅謀殺案2》（Knives Out 2）榮登榜首，倍多於「大隻佬」狄維莊遜（Dwayne Johnson）之餘，更比榜上排名最高女星、兩大金像影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）及茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）多出4倍，看來荷李活女星爭取同工同酬之路仍然漫長。

荷李活影星一向以票房論成敗，只要成為賣座保證，便可獲得優厚片酬。然而近年形勢急變，影視串流平台顛覆傳統，隨着Netflix、HBO Max及Prime Video等興起，票房不再成為藝人身價的唯一指標。據Variety報道，由賴恩莊遜（Rian Johnson）編導、丹尼爾卡特主演的偵探片《神探白朗：福比利大宅謀殺案》兩年前在戲院上畫，製作費不過4000萬美元（約3.1億港元），結果全球票房收3.1億美元（約24.1億港元），吸引Netflix斥資4.5億美元（約35億港元）搶購第2及第3集版權，單是丹尼爾片酬已達1億美元。

不留遺產給兩女

提起丹尼爾，最近接受《Candis》雜誌訪問時，提到遺產繼承問題，他說絕對不會把豐厚身家留給兩名女兒，認為這對孩子來說「並不光彩」，寧願在死前把積蓄花光，或者捐出行善。

說回影星片酬，《幻險森林奇航》狄維莊遜據報以5000萬美元（約3.9億港元）接拍Prime Video動作片《Red One》，躋身排行榜亞軍；金像帝后里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與珍妮花羅倫斯合演Netflix的喜劇電影《Don't Look Up》，分別為二人帶來3000萬及2500萬美元（約2.34億及1.95億港元）收入，另一影后茱莉亞羅拔絲亦獲Netflix羅致，以珍妮花同樣片酬接拍災難片《Leave the World Behind》，反映一線女星能夠同工同酬，可是男女演員的待遇仍有一段距離。

Netflix的競爭對手、華納電影公司旗下平台HBO Max不敢怠慢，斥資4000萬美元（約3.12億港元）分別邀請韋史密夫（Will Smith）及丹素華盛頓（Denzel Washington）主演新片《King Richard》和《The Little Things》，令二人並列片酬排行榜季軍位置。

票房分紅增收入

值得一提的是，荷李活「男神」湯告魯斯（Tom Cruise）主演的新片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick），延至今年11月在美國戲院開畫，雖然片酬只有1300萬美元（約1億港元），但未計分紅，只要票房大賣，收入仍然可觀。同樣地，《吸血新世紀》型男羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）接拍超級英雄片《蝙蝠俠》（The Batman），據報片酬僅得300萬美元（約2340萬港元），相信票房分紅才是「主菜」。由此可見，傳統片酬計算方法仍未被取締，並非無因。