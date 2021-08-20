【開箱】《斯卡羅》 台灣「大河劇」講複雜歷史 放眼國際

【明報專訊】上周末（14日）深夜，臉書上的台灣KOL鋪天蓋地都在談公視（類似港台）新劇《斯卡羅》，據報此劇投資了2.2億新台幣（約5000萬港元），全劇僅12集，每周連播兩集，並且改編自陳耀昌「台灣文學獎小說經典獎」得獎作品《傀儡花》。此劇有史實依據，人物有點複雜，難怪劇組製作了圖表解釋角色關係及地理位置。

小說改編 「羅妹號」船難引發外交風波

《斯卡羅》講述1867年，美國商船「羅妹號」（Rover）在恆春半島南端瑯嶠地區發生船難，船員誤闖排灣族領地被殺，引發美國出兵攻打台灣，清廷亦派軍南下。瑯嶠本來已住有原住民部落、閩南和客家等不同族群，帶來衝突與震盪，最後由美國駐廈門領事李仙得與斯卡羅（原住民）頭目卓杞篤正式簽訂「南岬之盟」書面協議後，始告落幕。

看頭兩集，似人物衆多、支線繁雜，不易理解。主角是名叫蝶妹的客家與原住民混血女孩，年幼離鄉，在府城的醫館工作，由於通曉閩、客、英及排灣族語，所以為英國人必麒麟工作，後來又成為美國駐廈門領事李仙得的隨行翻譯。蝶妹與弟弟阿杰重逢後，經常提點對方不要在府城說排灣族語，別人問起身分，也不要認有原住民血統，兩人對自己身分的疑惑，後來重返部落後，更因立場不同，姊弟產生了矛盾與對立。父親是閩南人、媽媽是平埔族原住民的水仔，為了部族生存，例如爭奪水源，常與閩、客及其他部落角力，有時又從中調解，可說是在狹縫中生存的人物。至於原住民殺洋人船員取其首級，也有幾乎滅族之恨的遠因。美國駐廈門領事李仙得在第2集登場，被來客質疑不夠美國，李仙得在法國出生，卻入籍美國，轉職外交官之前不久，參與過南北戰爭；有關身分認同，他正好跟蝶妹姊弟，甚至水仔都可對照。李仙得收到有關「羅妹號」失蹤、船員家屬要求徹查下落的要求，遂啓程往瑯嶠，找朋友必麒麟幫忙，並因此認識了蝶妹。

往見清廷官員的一幕相當有趣，在英商洋行工作的必麒麟通曉漢語，同時了解當地官場文化，以及一切官話暗語。必麒麟的靈活（或蠱惑）跟李仙得耿直的一面形成強烈對比。清官根本不想理，更不願幫忙尋找失蹤沉船和船員，對於殺害船員的疑是原住民部落，更暗示不屬管轄範圍。必麒麟暗地跟李仙得說：「中國官場規矩，倒第二杯茶就是要趕客了。」李卻毫不理會，甚至追出纏着台灣鎮總兵劉明燈續問。

日本NHK電視台每年都會有一齣大河劇，群星合演，聚焦不同階段的日本歷史及重要人物，而且是長篇劇播足一年。公視4年前已宣布要改編《傀儡花》，當時台灣公共廣播電視集團董事長陳郁秀表示，看日本大河劇會了解當地歷史，台灣何不製作屬於自己的大河劇？見年前公視與HBO Asia合製的《通靈少女》，在國際間帶來迴響，所以她有野心把《斯卡羅》也推向國際。由於此劇規模大，除了多個族群的場景，還有海戰場面，但種種場景、服裝和語言的考究，所存下來的檔案、道具等，都會為台灣影視產業打下基礎，能夠提供未來繼續使用。

被批評美化賣台洋官

劇中對李仙得的描繪，也引來不少反對聲音，包括曾經是演員的無黨籍原住民立委高金素梅就表示，李仙得出賣原住民和台灣人，不應美化他。據悉李仙得辭去廈門領事之職後，轉到日本擔任顧問，並歿於韓國。他就是利用羅妹號事件的經驗，向日本獻計出兵台灣。其實此劇是否真的美化他？暫時只播了兩集，無從完全知曉；但劇中有一幕是這樣的，李仙得要求廈門領事館的僕人穿著西裝跟他一起吃西式早餐，後者明言感覺不舒服，李仙得說：「接受文明的過程，本來就不舒服，尤其對你們這個古老的民族。」他稱到福爾摩沙（台灣）後，會找另一個僕人，把文明介紹給他。從這番話會覺得英雄化此人物嗎？

據報《斯卡羅》刷新公視開台21年首播收視紀錄，該劇亦同時在台灣LINE TV、myVideo及Netflix上架；根據資料，Netflix會在公視播出翌日上架，但在香港的Netflix卻找不到此劇。不過有心打國際線，當地政府做足全套，據悉本月30日台灣以外地區可在新成立的影音串流平台Taiwan+看此劇，Taiwan+除了在facebook等社交平台開戶外，亦已在YouTube開設頻道。