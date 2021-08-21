李佳芯公開與陳炳銓分手原因 自爆3年前封視后主動提議結婚

【明報專訊】李佳芯（Ali）與陳炳銓拍拖7年，兩人於西貢住獨立屋同居，去年傳兩人分手，Ali亦搬離西貢愛巢。她低調處理分手事，傳媒向她求證「分居」一事？她以方便拍劇為由。至於跟陳炳銓的關係，她曾說：「我們一直是好朋友，找個大家舒服方式相處和成長。」似承認關係有變。近來不時傳出Ali有新追求者，她亦公開跟陳炳銓分手的原因。

Ali接受《明周》訪問，她對分手感可惜，說相信緣起緣滅，去到盡頭位置，每段關係都要轉變相處方式。她稱跟陳炳銓仍是朋友，亦有聯絡，目前相處的關係很舒服；兩人一起的時間不短，緣盡時要視乎雙方以什麼方式經營關係。

與舊愛步伐不一致

Ali透露是去年拍《智能愛人》期間分手，不開心便全情投入工作。提到相戀7年，Ali稱在2018年成為視后，她在事業高峰期最想結婚，並主動提議結婚。不過結婚是兩個人的事情，她不能增加對方的壓力，可能他們的步伐不一致，陳炳銓未準備好。她讚舊愛是好男人，但他較遲起步並努力中，她則獲大家認同，外間以他們的事業比較，對他是不公平的。她稱當初跟陳炳銓一起也經歷了很多閒言閒語，共同度過並漸獲接受。若他們能行到結婚這一步就更無堅不摧，可惜就是欠這一步。

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