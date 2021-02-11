2000鏡粉迫爆商場撐MIRROR四子 Anson Lo自爆被呂爵安偷影底褲相

【明報專訊】人氣爆燈兼吸金力超強的MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian），昨日齊現身商場為代言的護膚品牌宣傳，現場吸引約2000名「鏡粉」迫滿商場3層樓，他們帶備海報、燈牌等應援物；有排頭位的鏡粉於前晚11時通宵守候，在商場門口霸位等入場。品牌為安全起見，額外增聘50名保安維持秩序，再加經理人花姐（黃慧君）連同10多名工作人員護送4子現身，粉絲一見偶像即瘋狂尖叫，叫聲震爆商場。

姜濤、Anson Lo、Edan及Ian齊穿上紅白裝束，配合品牌形象，他們於展覽場內影相留念，向現場鏡粉友善揮手打招呼。四子一起接受訪問，他們避談是MIRROR中最紅成員，也不清楚活動酬勞多少。姜濤表示知道有鏡粉通宵排隊霸位，最擔心她們辛苦令身體不舒服，勸喻她們有很多機會再見面，最緊要注意身體。MIRROR近期頻密接工作，Anson Lo爆他們平均每日只有兩三小時睡眠時間，故也心痛粉絲為追偶像太操勞欠缺休息。

盧瀚霆留一線 不公開隊友「黑圖」

傳MIRROR狂接廣告令ViuTV虧損大幅減少，有望不久將來取得盈利。Edan表示不知情，只稱柳應廷（Jer）近期掙得多卻未肯請大家食飯。提到姜濤近日公開「教主」Anson Lo的「崩壞」照，當事人笑稱沒有嬲，皆因並非首次，早在他們初出道時，已經試過同類事情，故視為隊友之間的開玩笑。Anson Lo說：「本來想報仇，整他們的『黑圖』，最後決定留一線。我不會刪相片，留待過時過節當送禮給他們。」

呂爵安：遲啲要脅佢幾十萬

姜濤表示記得年前跟隊友去美國時，試過穿短褲被隊友偷拍，至今仍保留在他們的手機中。自嘲醜樣的Edan承認偷拍了不少隊友的出醜照，變相可以讓大家一齊醜；Edan稱隊友不會變態到互相偷拍裸照，但被Anson Lo爆他偷影私密照，他說：「早前我和Edan、Jeremy去日本旅行，大家在酒店房，Edan待在浴室門口，等我冲完涼只穿底褲出來時便狂拍照，說遲啲用相片來要脅我付錢，最少幾十萬，但我不信他會夠膽問我攞。」

姜濤與花姐打賭減24磅：我實輸

姜濤透露將減少其他工作，專心投入為電影開工，近日終於學識踩單車外，亦要為新戲角色減肥，還自爆與花姐打賭，「花姐跟我打賭，在開戲前要減到磅，由最高峰176磅減到152磅（減24磅），我知實輸，唯有這幾天盡量不吃東西」。花姐稱賭注只是一千幾百，亦覺得姜濤比前略清減，不過仍未達標。相反身形瘦削的Edan則要為新劇增肌練大隻，所以密密健身。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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