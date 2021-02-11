陳卓賢為九展騷積極備戰 馮允謙想做MIRROR 2.0

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）與馮允謙（Jay）首度合作，於8月24及25日假九展Star Hall舉行兩場《我是現場 音樂會002》。兩人昨午在錄音室練歌綵排，即場演繹《地球來的人》合唱版。

Ian感激馮允謙分享護聲經驗

Jay與Ian喜好的歌曲風格類型相似，由揀歌到試唱一拍即合，預告音樂會已編排互唱對方歌曲外，合唱亦想製造二重唱效果，覺得合唱時低音位聲線彼此有少許相似。Jay曾為Ian寫歌《DWBF》，合作開騷屬首次，身為前輩的Jay向Ian分享開騷前護聲的經驗：「之前開騷綵排太用力唱，正式上台表演時聲帶已疲勞。加上知道Ian工作好忙，擔心他不夠休息，提醒他每日記得食維他命C。」Ian感激Jay關心。

他們預告在音樂會彈琴，Jay自爆恨與Ian一齊表演跳舞，「見Ian跟MIRROR跳舞，我都好想跳一次，我想做MIRROR 2.0，不過今次時間太趕急，未必能夠一齊跳」。有傳音樂會票價被炒高，他們呼籲粉絲不要買黃牛票。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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