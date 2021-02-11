陳俞希提議演姊弟戀 MIRROR成員AK：想試吓

【明報專訊】MIRROR成員江生（Anson Kong，AK）昨日聯同陳俞希（Hailey）到九龍灣為超市擔任開幕嘉賓，兩人表示很少機會合作，Hailey望公司開部新劇讓他們合作，提議跟AK演姊弟戀。AK笑言：「無問題！真實拍拖我未試過姊弟戀，通常都是同齡或年紀細我小小，這份工真好做，有得試吓先。」

AK與隊友楊樂文（Lokman）合唱新歌《虎道門》昨日派台及MV首播，AK表示首次為rap部分填詞，起初真的不懂，有點壓力，幸有填開rap詞的Lokman給予意見，這首歌更是首次與Lokman合作的歌曲：「我們參加《全民造星》時不是同組，沒合作機會，只是決賽時合作跳過一隻舞，其實我們入行前跳舞已認識，比賽後變成了好兄弟，終於有機會合作。」

Hailey活動上被稱呼為ViuTV一姐，對於練美娟（娟姐）獲網民推舉取代她成為新一代ViuTV一姐，Hailey毫不在乎說：「這稱呼好有趣，有人叫我一姐，又有人叫我八婆，對我來講沒什麼所謂，所以在街上有人叫我八婆都會應。（一姐位置是否拱手相讓給娟姐？）一姐這個稱呼不是我自稱，又不是公司給我，無特別介懷。」

記者：林祖傑