親剪臍帶 未為B仔改名 周柏豪自覺幸福感動到喊

【明報專訊】周柏豪日前突然宣布太太朱敏君（Stephanie）為他誕下兒子，跟女兒湊成「好」字。周柏豪昨午在醫院外見傳媒，分享再為人父感受。周柏豪戴上口罩仍難掩喜悅，他說今次秘密生仔，不是刻意不講，只是家中長輩不想太高調，朋友和同事都知道，保護和惜他們沒有對外透露。

三年抱兩計劃之內

周柏豪表示三年抱兩是計劃之內，現時有一子一女已滿足，太太說夠了，「封肚」不再追，專心照顧兩個小朋友。他正拍攝新劇《旁觀者》飾演殺手，身形要好弗。他談到太太在疫情下懷孕有壓力，幸而有女兒陪伴。太太分娩當天，他向劇組請假10幾小時，陪入產房及剪臍帶，在醫院留宿一晚。太太是剖腹產子，他沒拍下整個分娩過程，只影BB出世一刻。他說未為BB改中英文名，現在叫「弟弟」，因他教女兒叫「弟弟」。女兒有否呷醋？他說半年前已跟女兒講送個BB給她，當兒子出世後不久，我問女兒要不要飲奶？女兒說BB先，太太隨即感動到喊，他之後靜下來回想，覺得自己好幸福和順利，也忍不住哭出來。送什麼禮物獎勵老婆？他說：「一開始已畀晒佢，現在努力工作，並給多些時間和愛心。」問BB似誰？周柏豪稱兒子樣子下半部似他。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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