【明報專訊】Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)尚未開畫,電影公司已急不及待為11月上映新片、華裔金像導演趙婷執導《永恆族》(Eternals)造勢,前晚公開最新預告片,正式揭開故事的神秘面紗。新片時間軸設定在《復仇者聯盟4:終局之戰》後,講述奸角魁隆消滅宇宙一半人口,多得復仇者令他們復活,卻因此惹來外敵「異變族」入侵,7000年前來到地球的「永恆族」為了保衛人類,決定挺身而出,正如安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)扮演族人Thena所說:「當你愛他們,就會保護他們。」

其他永恆族成員包括《內政保鑣》理察麥登(Richard Madden)、《我的超豪男友》陳靜(Gemma Chan)及《屍殺列車》馬東石等均有變身亮相,其中理察以死光眼射向異變族怪獸、安祖蓮娜遭敵人打到翻白眼等場面,令人好奇擅拍劇情片的趙婷,如何在超級英雄片取得平衡。