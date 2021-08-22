《好聲好戲》帶挈 陳自瑤首接配音廣告嗌好玩

【明報專訊】陳自瑤早前勝出無綫配音比賽真人騷節目《好聲好戲》，發掘出另一面演藝潛能。為鼓勵更多年輕人了解配音員行業，無綫與公益機構合辦《好聲好戲之聲級學堂》，讓16至30歲年輕人學習相關知識和技巧。昨日陳自瑤與何廣沛出席記者會分享配音經驗，無綫高層樂易玲、大灣區共同家園青年公益基金常務副主席霍啟剛及數名現職專業配音員齊為學員打氣。

陳自瑤與何廣沛稱未夠資格當導師，反而想跟學員一齊上堂，繼續進修配音技巧。陳自瑤自覺最難扮長者聲線，佩服專業配音員可以一人聲演多角，要配卡通聲則難不倒她。她分享經驗說：「最近接了一個為卡通角色配音的廣告，要求我一take過，鏡頭前夾嘴形、不能讀錯字及即時轉換男女小朋友聲，好好玩，是我人生中第一個配音廣告，女兒見到廣告也聽得出是我，指着熒幕叫媽咪。」

何廣沛想做旁聽生啟發演技

何廣沛說：「我要求上堂做旁聽生，因參加過這節目後啟發了我，演戲方面亦有進步。如節目有第二季，我想推薦其他藝人參加，讓他們有更多這方面的認知。」曾被批評聲線不夠Man的他，透過比賽令他懂得運用聲線、咬字較準、說話音量增加，連身邊朋友也發覺他說話時比以前有自信。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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