吳君如穿劍擊戰衣謝票 承諾1200萬票房著泳裝

林家熙（左起）、吳君如及導演尹志文前晚以劍擊運動員打扮到戲院謝票，賀電影《媽媽的神奇小子》票房取佳績。（攝影／記者：林蘊兒）

【明報專訊】吳君如監製兼主演的電影《媽媽的神奇小子》取得佳績，電影自8月12日上映，截至前日（20日）累積票房約800萬。君如對成績感滿意，前晚率領導演尹志文、演員梁仲恆及林家熙，以劍擊運動員打扮到戲院謝票，並為一班學生解答有關電影的提問。

向港隊運動員致敬

吳君如透露之後每次出動謝票活動，均打扮成不同運動員造型亮相，向參加東京奧運的香港代表隊致敬，以及為8月24日開幕的東京殘奧運動會香港代表隊打氣。由於張家朗在花劍項目奪金，她便想到扮劍擊選手，始知找戰衣原來不易，她說：「我託女兒同學的媽咪幫手找合我尺碼的劍擊戰衣，好辛苦才找到，又發現原來面罩好重，要學過才識穿起這身打扮。我們之後的謝票活動，會打扮成羽毛球、乒乓球及空手道運動員。如票房累積到1200萬，我和演員及導演就一齊穿泳衣，當然是穿鯊魚泳衣啦！」君如稱女兒陳是知較喜歡學跳舞，對運動興趣不大，曾逼女兒操練游水，但女兒最終放棄。

提到劉德華曾年捐10萬資助香港殘疾運動員，問君如會否覺得政府在支援方面不足？她認為現時比以往好，可能因有了《媽媽的神奇小子》這部電影，亦知有私人團體加碼，認為是一件好事。

記者：林蘊兒