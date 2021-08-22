《演鬥聽》樂隊好沙膽 王梓軒爆成員Rap歌調戲家燕姐

【明報專訊】王梓軒、劉威煌、鄭融昨日到尖沙嘴為音樂活動演出，王梓軒伙無綫節目《演鬥聽》的樂隊一同上台，他稱巧合劉威煌及鄭融同為節目擔任過嘉賓，趁機玩即興創作。王梓軒稱節目是新嘗試，很多謝嘉賓陪他做實驗，十分感謝薛家燕上節目擔任評審，他說：「家燕姐德高望重，有樂隊成員Rap歌調戲家燕姐，說夢到家燕姐幫他搽沐浴露。」可認為節目被安排太夜播？他說：「夜播可以玩得放一點，如調動時間播也可以，會即時調整內容，做回兒童適宜的事。」

劉威煌開心生日有工作

劉威煌昨日42歲生日，他表示生日有工開掙錢，又可以唱歌，何樂而不為。他透露生日不會特別慶祝，收工回家跟太太食餐飯，不過太太每年會送驚喜，不知今年有什麼驚喜。他多謝太太多年來忍讓，生日願望老土而簡單，就是大家不用再戴口罩、身體健康。

鄭融：與網民互動好得意

鄭融昨日連走兩場，先出席歌唱大賽記者會，她擔任導師和評判，是很大挑戰，期待從參賽者表演中得到驚喜和啟發。她近期投入做KOL，接觸新事物，發掘自己更多可能性：「早前去朋友家唱卡拉OK，即興做直播，讓粉絲點唱。」她笑言日前拍片示範開榴槤，但太用力刮花餐枱，但好多網民給讚，這些互動好得意。

記者：林祖傑、鍾一虹