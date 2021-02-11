1小時吸粉170萬快過「情敵」珍妮花 安祖蓮娜開IG為阿富汗女性發聲

【明報專訊】《黑魔后》46歲女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）入行多年，沒趕潮流投身社交網絡，但為了代阿富汗女性發聲，昨日首次開通Instagram（IG）帳號；據英國《太陽報》等傳媒報道，短短一個小時，她的IG追隨者人數已突破170萬，勝過前夫畢彼特（Brad Pitt）的首任前妻珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）。另一方面，韓國有線頻道JTBC的節目採訪了多名阿富汗少女，擔心塔利班清算，雖然喜歡K-Pop，也必須把防彈少年團（BTS）的照片及專輯燒毁或藏起來。

社交網絡盛行多時，安祖蓮娜祖莉始終沒加入成為一員自我宣傳，不過香港時間21日凌晨，她開通了IG帳號，而且先是放3張照片，數小時後再貼出首個IG Story。

擔任聯合國難民署特使多年的安祖蓮娜，在IG首次發帖的3張照片，包括阿富汗少女的來信字樣、信件及幾名當地婦女的背影照片。安祖蓮娜刻意把信中少女的名字打格，她留言稱信件是一名身在阿富汗的少女寄給她的，「當下阿富汗人民失去了在社交網絡交流、自由表達的能力，所以我在IG分享他們的故事，以及世界各地為了基本人權而戰的聲音」。阿富汗少女信中訴說在塔利班統治下，對於生活的擔憂與恐懼，「在塔利班來之前，我們能夠自由捍衛我們的權利，但是當他們來了之後，我們都很害怕，我們認為所有的夢想都毁滅了」。

安祖蓮娜祖莉表示20年前、911事件發生前兩星期，她身在阿富汗邊境，遇見很多為逃離塔利班的難民，「如今看到阿富汗人再次因恐懼和不確定因素而流離失所，實在令人難受；花了那麽多時間、金錢、血汗及犧牲了的生命，卻換來這樣的結果，是一場無法理解的失敗」。安祖蓮娜稱看着阿富汗難民當中不乏很有能力的人，卻被當成負擔，同樣讓人感到惡心。她指很多阿富汗婦女不僅想受教育，更一直為此奮鬥，她表示會繼續尋找能夠提供幫助的方法，同時也希望大家能一同加入她的行列。安祖蓮娜的首個IG Story則是宣告在《時代》雜誌有她撰寫議論〈阿富汗人值得更好的〉文章。

截至昨晚8時，安祖蓮娜的IG帳號開通不足1日，已超過510萬粉絲，首個帖文逾207萬人畀讚。據多家英美傳媒報道，安祖蓮娜開IG後一小時，已超過170萬追隨者，成為新紀錄。她的「情敵」、前夫畢彼特的首任前妻珍妮花安妮絲頓2019年10月開通IG帳戶，發放跟《老友記》拍檔的合照，花了5小時16分鐘，成為IG最快突破百萬粉絲的紀錄；其後去年先是被BBC著名自然生態節目主持人大衛艾登堡爵士（David Attenborough）打破，之後《哈利波特》「榮恩」路柏格連（Rupert Grint）開通IG，首度曬與女兒的合照，以4小時1分鐘再刷新最快破百萬粉絲的紀錄。上月韓國人氣男團NCT成員泰一開設個人官方IG，以更快的1小時45分鐘，將「榮恩」路柏格連的IG變成舊紀錄。

韓媒報阿富汗BTS唱片要燒毁

另一方面，韓國有線頻道JTBC採訪了10多歲阿富汗少女的故事，她們對當前環境感到害怕，稱塔利班佔領後，生活完全改變；少女A稱喜歡K-pop，並學習韓語及夢想到IT公司上班，人生瞬間因為政局改變，不但不能上學，而且對外面環境感到害怕。她受訪時稱從未使用過覆蓋全身的穆斯林頭巾，現在只能處於恐懼中。

另一名受訪女學生稱，現在需要燒毁或藏起防彈少年團（BTS）的照片及專輯，過去塔利班曾禁止民眾聽音樂，因此擔心再度出現類似的清算行動。