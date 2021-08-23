港姐十二強誕生 王嫿嫿大熱倒灶 關禮傑撐愛女 關楓馨最後入圍

【明報專訊】《We Miss Hong Kong香港小姐競選準決賽》昨晚舉行，從20名佳麗選出12人進入9月12日決賽，爭奪冠、亞、季軍。入圍佳麗包括陳懿德、陳聖瑜、關楓馨、宋宛穎、楊培琳、葉靖儀、王嘉慧、邵初、梁凱晴、莫韻諰、施茉莉、梁菁琳。關楓馨是最後一名獲宣布入圍，爸爸關禮傑顯得緊張，最後露出笑容。王嫿嫿被淘汰，大熱倒灶；同樣落選的梁允瑜估計因負面新聞影響，覺得港姐賽制不適合她。另外，梁菁琳獲頒「慧妍雅集慈善愛心獎」。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵

20名佳麗在準決賽分別有自我介紹、分組表演等環節，首輪被淘汰的佳麗是梁允瑜、劉珍寶、伍韻婷及余詠童。之後佳麗以成績列入優秀區及落後區，並一對一battle，比倂拿着道具行catwalk，以及回答師姐問題。當中宋宛穎對戰余曉蕙時，表現出色獲滿分。佳麗再以一對一站在玻璃後，如玻璃霧化便被淘汰，結果張嘉倩、余曉蕙、戴佳敏與王嫿嫿未能晉身決賽。關楓馨與張嘉倩最後出來決定誰能入圍，坐在觀眾席的關禮傑一臉緊張，當得知女兒入圍露出笑容。

梁允瑜覺賽制不適合自己

梁允瑜曾被指爆粗鬧前度，而她之前傷腳後打止痛針參選。她對落選坦言失望，當綠組有兩個被淘汰沒想是自己。她想可能之前有負面新聞影響，又太真及敢言。她自覺表現不差，不認為首淘汰4個會因第一次見評判就造成此結果，但不會覺得賽制不公平，是不適合自己。她指節目應該創新及用人唯才，不能因以前事件影響，她稱這是自己揣測。梁允瑜重申那條粗口片不是她拍，是被當時男友揭露家中醜聞及被分手，令她曾想做傻事，飲酒後被朋友拍下的。她想跟攻擊她的人講，現在可以做回自己。

關禮傑陪女兒關楓馨彈鋼琴

關楓馨在紅組表演彈鋼琴，關禮傑獲安排出鏡陪伴一起彈，然後女兒繼續表演，寓意她可以獨立。關禮傑騷前接受訪問承認心情緊張，說來支持女兒，讓她學多一點，經歷一下，關禮傑認為女兒有自信。他參與演出似為女兒拉票？他說：「如果有關係的話，我去年都做視帝啦，怎會有王浩信？現在很公平，靠自己、靠能力。」關禮傑讚女兒有優勝之處：「她碩士畢業，談吐比我們從前好。」他不知道女兒是大熱之一，說她也有壓力，叮囑最緊要做好自己，要經得起風浪，好好處理危機。

周嘉洛蘇韻姿緋聞被擺上枱

錢嘉樂與周嘉洛、吳偉豪、丁子朗及黃庭鋒擔任司儀，周嘉洛與蘇韻姿的緋聞被擺上枱。周嘉洛說跟錢嘉樂一樣跟很多港姐相熟，舉例有呂慧儀、林淑敏及林凱恩。錢嘉樂笑他死口不認好親切那個，然後指向蘇韻姿，周嘉洛笑說：「我做得出唔怕認，唔好手指指，要尊重女仔，她是多才多藝、能歌擅舞、精靈活潑，又動靜皆宜的蘇韻姿小姐。」錢嘉樂再笑他扮生疏：「天知地知蘇韻姿先知，快啲畀名分人哋。」

早前網上流傳吳偉豪冲涼自拍不雅片段，他事後承認是片中主角。昨晚他進入隔音室示範時，錢嘉樂在外問：「你仲有冇冲涼時將個電話……」周嘉洛出來叫他尊重人私隱，錢嘉樂笑說：「我問他冲涼有冇攞電話叫外賣呀！」