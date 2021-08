梁朝偉為《尚氣》奸角平反 劉思慕動作戲被指似成龍《紅番區》

【明報專訊】Marvel首部華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於下周四在港開畫,戲中飾演奸角「文武」的梁朝偉早前接受外國傳媒訪問,提到導演要求他為角色注入新生命,於是在腦中反覆琢磨劇本500次,他坦承「我從未以反派角度看待文武」。另一方面,電影公司日前公開「尚氣」劉思慕的巴士打鬥片段,有網民指這場動作戲跟成龍舊作《紅番區》如出一轍。

早在2013年上映的《鐵甲奇俠3》,Marvel電影公司找來金像影帝賓京士利(Ben Kingsley)扮演冒牌奸角「傅滿洲」(又稱滿大人),為此角色現身Marvel電影宇宙(簡稱MCU)埋下伏線。直至2019年宣布開拍《尚氣與十環幫傳奇》,邀請梁朝偉飾演十環幫話事人,粉絲以為終於等到正牌傅滿洲出場,卻有傳內地不滿此角色有辱華之嫌,電影公司隨即宣布改名文武,但仍遭內地網民抵制,令此片上映無期。

入行39年首次主演荷李活片的梁朝偉,上周缺席《尚氣》洛杉磯首映禮,日前接受新加坡時尚雜誌《ELLE MEN》訪問,首次開腔為角色辯護,表示電影公司要求他為傅滿洲一角注入新生命,儘管角色改名文武,但他從不以奸角看待,「文武一直渴望被愛,所以結婚生子,我更好奇他是如何培養出反社會、自戀狂,甚至偏執的性格?」

梁朝偉又透露此片導演達斯廷卡頓(Destin Daniel Cretton)認為,文武一角極具層次,因此希望由他飾演,二人經過詳談,他終答允演出,原因是「我相信導演,而且很想參與一些過去從未演出的作品,就是亞洲超級英雄片,我反問自己,何樂而不為?」

成家班任武指

為了宣傳新片,電影公司昨日發放一段名為「你覺得他似懂功夫嗎?」(Does He Look Like He Can Fight?)的短片,講述一直隱藏實力的劉思慕,不甘好友奧卡菲娜(Awkwafina)在巴士上遭壞蛋欺凌,挺身而出,上演一幕英雄救美的動作戲。其中一幕是他以外套作武器,有心水清的網民覺得熟口熟面,隨即想起成龍舊作《紅番區》。

1995年上映《紅番區》講述成龍扮演香港警察馬漢強,在梅艷芳接手經營的紐約布魯克林區超級市場內,目睹流氓惹事生非,於是出手教訓,巧合地亦是以外套纏住壞蛋雙手,然後痛毆對方。據報《尚氣》請來「成家班」的鄭繼宗(Andy Cheng)擔任動作指導,難怪如出一轍。