《爆機自由仁》蟬聯美國票房冠軍

【明報專訊】《死侍》賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）伙拍《雷神奇俠4》導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）及《獨行殺姬》女星祖迪高瑪（Jodie Comer）主演的《爆機自由仁》（Free Guy），在美國映期踏入第2周，收520萬美元（約4000萬港元），蟬聯票房冠軍，業內人士估計《爆》片第2個周末約收1700萬美元，跟首周一樣高於預期。

新上映的動畫電影《汪汪隊立大功大電影》（PAW Patrol: The Movie）開畫收450萬美元，緊隨《爆機自由仁》之後，成為票房亞軍，估計首周末可收1400萬美元，成績不錯。在港發展時曾是情侶的吳彥祖與Maggie Q，先後回美國定居，巧合地兩人同有新片《回憶潛行》（Reminiscence）和《復仇殺姬》（The Protege）周五（20日）在美國開畫，不過成績麻麻。吳彥祖伙拍「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）等主演的《回憶潛行》，由《西部世界》麗莎采兒（Lisa Joy）執導，周五開畫日收67萬美元，未知是否與串流平台HBO Max同步上架有關。至於Maggie Q跟《飛鳥俠》米高基頓（Michael Keaton）和《危險人物》森姆積遜（Samuel Jackson）合演的《復仇殺姬》，成績較佳，約收110萬美元，預計首周末排在票房榜第7位。