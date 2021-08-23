【開箱】《怒火》由服務為本到忠誠勇毅 陳木勝同情中基層始終如一

【明報專訊】甄子丹伙拍謝霆鋒主演的《怒火》，是導演陳木勝的遺作，在內地上映24日依然是票房冠軍，累收超過9.3億人民幣。這個暑假，內地「排外」，自6月《比得兔2：走佬日記》上映後，鋪定紅氈賀建黨百年，荷李活全面退場，直到上周五才放寬，彼思動畫《盛夏友晴天》獲准闖關，亦只屈居票房亞軍，且看後續能否超前《怒火》成績。

前警員黑吃黑 動作戲無冷場

《怒火》講述警方布下天羅地網圍捕毒梟，突殺出一群蒙面悍匪「黑吃黑」，不但劫走毒品，更屠殺在場警員，重案組督察張崇邦（甄子丹飾）來遲一步；連夜調查發現跨國販毒集團背後殺警的，很可能是昔日同袍邱剛敖（謝霆鋒飾）、爆珠（張文傑飾）及華仔（胡子彤飾）等人。

男主角甄子丹兼任動作導演，與他合作無間的日籍武指谷垣健治有份參與，後者近年在日本為佐藤健主演的《浪客劍心》電影系列擔任動作設計，帶有港式動作片風格，廣受好評。另外還有李忠志與谷軒昭，都是港片飛車和動作戲的資深幕後人員。片中近兩小時的追逐、槍戰、爆破、飛車、拳擊等場面，堪稱計算準確，沒有冷場。由圍剿毒梟開始，到在西環甄子丹帶領的一組警察發現胡子彤等人行蹤，謝霆鋒駕電單車前來營救同伴，與在司機位的甄子丹埋身肉搏，後者為了救小孩而錯過追犯，超現實得來營造到緊張氣氛。至於電影公司重點宣傳的尖沙嘴槍戰戲，當重型裝備與手榴彈「放題」，又怎會是幾個重案組能完全應付？壓軸戲在教堂，甄子丹與謝霆鋒的正邪對決，也是意料之內，以動作片的官能刺激而言，交出水準，卻難言突破。值得一提的是，甄子丹懂得打，是觀眾預期，謝霆鋒演反派，雖然chok樣依舊，但身手靈活，動作俐落，沒給人稱「宇宙最強」的甄子丹比下去；年輕十幾歲是關鍵，估計謝霆鋒也下了一番苦功操練，曾懷疑一兩個鏡頭是替身，可是拳腳快，剪接也近乎無縫，兩人看來就勢均力敵了。

劇本有漏洞 犯事諉過難信服

熟悉上世紀八九十年代港產片，對剛陽火爆貫穿全片的《怒火》，不會陌生，也是陳木勝最擅長的類型。若劇本更完善，是否不止於此？此片劇情鋪陳最大漏洞就在起點，謝霆鋒飾演的邱剛敖是警隊明日之星，他跟組員「誤殺」疑犯後，前途盡毁，為什麼眾人會同心協力「復仇」？上司袁富華默許可以非常手段拷問綁匪，就可使用無限暴力？跟警察的所謂仇怨，只是同袍庭上陳述事實？一個人想歪，可以理解；本應警惡懲奸的全組警察，都以兄弟之義凌駕法理與真相，這種復仇就顯得不可思議了。

陳木勝拍警匪片多年，鞭撻庸碌無能「高層」的習慣卻不變，《怒火》不論謝霆鋒和甄子丹都是夾縫中層，片初還特別安排一場跟餘下情節沒多大關聯的飯局戲，突顯甄子丹為人如何正直，絕不會跟權貴與警隊高層同流合污，而撤銷指控。陳木勝舊作盡是這類克盡己職的中基層警員，例如《衝鋒隊之怒火街頭》，劉青雲扮演的重案組沙展捉賊無數，卻被上司關sir欺壓及整蠱，連累同袍受傷，最終痛打對方而被降職至軍裝；及後又爆衝突，劉青雲率衝鋒隊同事再怒毆關sir，這次帶備麻包袋「笠」頭讓他無法認人。《保持通話》的張家輝被「搣花搣柴」後，由督察變了交通警（像《逃學威龍2》的周星馳），幫古天樂調查綁架事件來到機場，也痛毆了有私怨的前下屬現上司「符碌張」，結尾一句「把十多二十年的怒火宣泄出來，好爽」，全是同情體制下中基層的鋪排。《怒火》也不例外，逼迫謝霆鋒等人破綁架案的警隊高層袁富華，最終「殉職」，就跟前述兩片打關sir與「符碌張」一樣，給大家機會宣泄怒火。

《怒火》2019年開鏡，片中不止一次特寫警署（或警隊總部）內偌大的「服務為本，精益求精」標語；兩年後的今天再看這八字，已然進入歷史，服務宗旨早改為「忠誠勇毅，心繫社會」，而我們的社會現在還有港區國安法保護。片中尖沙嘴是鬧市，出現手榴彈、槍戰，還有重型軍火；truth is stranger than fiction，往後的港區警匪片不知還可怎樣拍？