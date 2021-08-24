市民圍觀 笑指唔使檢疫 妮歌潔曼花園街租攤檔拍劇

妮歌潔曼昨晚在旺角花園街拍劇，引來市民圍觀；據現場所見，她埋位時才會除口罩。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）獲豁免檢疫來港拍新劇《Expats》，昨日在旺角花園街取景，現場有大批工作人員，並有逾百臨時演員扮演途人，又出動大型吊臂車，十分大陣仗。工作人員守着多個位置並拉黑布以防偷拍；不過現場吸引很多街坊駐足圍觀，希望一睹影后風采。由於妮歌潔曼從澳洲來港獲豁免檢疫連日惹非議，有圍觀的市民邊拍片，邊笑說：「妮歌潔曼呀！妮歌潔曼唔使檢疫呀！」

記者：林祖傑、 鍾一虹

攝影：鍾偉茵

妮歌潔曼跟《別告訴她》華裔女導演王子逸有份監製的《Expats》，將在亞馬遜Prime Video播放；在港取景亦落重本，除租用花園街其中一段攤檔拍攝外，也租了水務署辦公室舊址，搭起白色大型帳篷供逾百臨時演員換衫及休息，並安排拍攝用的重型汽車停泊。

埋位除罩

花園街拍攝現場設置售賣油紙傘、炭燒雞蛋仔與風車等攤檔。晚上8時，妮歌潔曼現身，拍攝她逛攤檔的戲分。未埋位時有保鑣陪伴左右，她試位時也戴着口罩，直至正式拍攝才除低，現場所見她完成鏡頭後會立刻戴上口罩，並往休息。

妮歌潔曼在花園街拍戲的消息傳出後，引來不少市民往睇熱鬧，有人拍片時提到妮歌潔曼獲豁免檢疫；至昨晚近11時，大隊仍在繼續拍攝。