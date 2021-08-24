港姐準決賽收視18.6破新低 關禮傑上台撐女被指不公 網民嫌錢嘉樂粗俗

【明報專訊】《2021香港小姐競選》前晚準決賽，12名準港姐晉級9月12日舉行的決賽。今年無綫炮製前奏節目宣傳，又出動歷屆港姐助陣，有最美麗港姐之稱的朱玲玲，更擔任大會評判，為港姐站台。昨日無綫公布電視直播收視成績，平均18.6，最高19.9（觀眾人數130萬）。雖然自2015年後港姐競選不設準決賽，以前晚成績跟近年港姐競選收視比較，今次破新低數字。據資料2019年港姐競選平均收視20.9，當時網上發起罷看無綫節目。

港姐準決賽收視平平，網上卻掀話題，關禮傑跟關楓馨父女檔才藝表演惹非議，被轟不公平；關禮傑在觀眾席沒載口罩，更被指是特權分子。錢嘉樂為首的司儀陣容，也飽受批評，網民表示嘉樂稱「係咪去食消夜？」「我好鍾意芬蘭浴」想開玩笑，卻嫌粗俗也不好笑；臨尾更將港姐決賽日講錯為9月21日，丁子朗和吳偉豪即時輪流更正：「9月12號呀﹗」另外，有網民指佳麗尾聲時穿著七彩繽紛的晚裝，跟海洋公園水上樂園的全新「八彩天梯」撞色，毫無違和感。

關楓馨：想表現窩心感覺

昨日無綫安排決賽準港姐見記者，當中梁菁琳因身體不適缺席。關楓馨準決賽才藝表演獲爸爸關禮傑「助陣」彈鋼琴，惹來網民爭議，說她最後都要靠爸爸幫手，而且對其他佳麗不公？關楓馨對此解釋說：「我又不覺得爸爸是幫手，始終琴是我彈，大部分表演亦是我們組員一起做。我們只是想表現出窩心感覺，故同其他組員討論後，決定給觀眾少少驚喜。」她又否認出動星爸「拉票」，始終都要看個人表現，「其實施茉莉唱歌時，都全場掌聲。（可擔心今次影響網民印象分？）我想每個人看事物的感受都不同，當然有人喜歡和不喜歡，我們會汲取教訓，下次再進步」。對於獲多名藝人看好，可感壓力？她認為壓力是自己給自己的，暫時未想到三甲那麼遠，因前晚才完成準決賽，需要些時間消化，「平常心面對，最緊要表現好，自己亦無悔了」。

梁允瑜落選 陳聖瑜感可惜

宋宛穎的媽咪曾奪1990年澳門小姐亞軍又曾來港參加華姐，她於準決賽問答環節拿滿分完勝對手，她表示問答環節一直最緊張，因要在最短時間想到大方得體的答案，今次加強了她的信心。她不認為關楓馨有父親關禮傑幫手表演欠公平，問她會否在決賽邀媽咪幫手？她笑說媽咪不再出鏡了，但希望她會來看決賽。

大熱佳麗陳聖瑜也不覺得偏頗，她說每組表演主題都不同，紅組需要幫手，不方便出面請人，所以爸爸都是一個不錯的選擇。她自覺準決賽表現有少少緊張；談到好友梁允瑜被淘汰？陳聖瑜稱有少少可惜，覺得對方當晚表現淡定自信，口才也不錯，而且面對負面新聞時，一直抱住謙卑和知錯能改的心態，已經很好。

何小慧稱負面新聞腳傷影響賽果

節目統籌經理何小慧回應關楓馨請來爸爸關禮傑上台疑有特權？何小慧解釋那只是該組才藝表演的故事設計，大會很公平的，其他佳麗也清楚整個表演。她又透露已安排有些落選佳麗去星夢試音，以及見何麗全。

落選佳麗梁允瑜不服賽果，稱賽制不適合她？ 何小慧表示：「我賽後有跟她傾過，她沒想到會被淘汰，我覺得可能之前的負面新聞和腳傷都有少少影響。」至於賽制，何小慧和項目統籌顧問鍾子綸表示，今年跟以往不同，有5名主席評判， 評判除了清楚每名佳麗資料外，之前亦逐個見面，以評判的個人角度和審美去畀分、決定12強。她又稱梁菁琳昨日身體不適，看了醫生也有返電視城，但她又暈又嘔，可能睡眠不足故讓她休息。

記者：陳釗