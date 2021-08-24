伙隊友拍校園劇扮中學生 Edan嘲31歲Stanley似留班10年

Edan在社交網分享扮女生的合成圖被讚靚女。（網上圖片）

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）和邱士縉（Stanley）、吳海昕、魏浚笙（Jeffrey）、陳毅燊（ANSONBEAN），以及男團P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）合演的ViuTV原創青春校園劇《i.Swim》，昨日於九龍塘一間學校開鏡，大部分演員穿校服現身。剛度過31歲生日的Stanley要演中學生，Edan大爆首日對方開工，被指似阿sir多過學生，又嘲對方似留了班10年，Stanley直認不開心。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Stanley與Edan一同受訪，Stanley被問到31歲要扮學生，感覺如何？Edan即插嘴：「咪成個阿sir咁囉。」Stanley笑稱因喜歡挑戰演技，希望能在新劇演活中學生角色，並說：「我都聽到有人話我似阿sir，有少少不開心，於是問化妝師，我是不是真的似阿sir？化妝師就安慰我，說我似留班學生，不要跟其他學生站在一起便可。」Edan再嘲隊友：「留咗班10年咁。」Stanley說：「希望稍後拍游水戲，不用著校服會好啲啦。」

上特訓班練泳姿

24歲的Edan自信扮中學生無問題，並說：「我畢業了幾年，完全是學生啦，保持住演學生都得呀。」反而他覺得與Stanley要演游泳健將好大難度，因為他們本身不熟水性，開劇前特別上游泳班，現在總算學識游水。Stanley說：「導演叫我們不用擔心，只管學好游泳姿態，游泳速度可以靠攝影和特效配合。」

身形健碩的Stanley一直保持4嚿腹肌，他對半裸著泳裝有信心，但為演中學生更傳神，決定極速減磅。Edan則為了穿泳裝更有型，目前靠健身配健康餐操練，他說：「我每日開工自備食物，只能食烚雞蛋和蒸番薯。」

Edan反串 Stanley嘔心

提到Edan在社交網分享扮女生的合成圖被讚靚女，他笑言：「粉絲分享合成照遊戲給我，我覺得得意就玩，覺得自己扮女仔幾靚，仲令Stanley動心。」

Stanley笑言對Edan反串扮相嘔心，談到日前生日收女友李炘頤（Alina）送驚喜，甜蜜得多，他說：「我們過二人世界，她為我準備了蛋糕，事前她叫朋友到家中佈置，本來想製造驚喜，但被我撞破了，好搞笑。」

吳海昕有「小鮮肉」陪過生日

吳海昕以老師造型亮相，透露劇中主要陪學生習泳，她毋須以泳裝上陣，相對較舒服。她笑稱7年前參選港姐著三點式，當留給大家的美好回憶，並說：「如果演出需要，都可以著一件頭泳衣上陣，著三點式呢，暫時就冇想過。」

吳海昕自嘲中學時箍牙、戴眼鏡的造型，無法吸引異性，今次在戲裏很受學生歡迎，終於可以達成中學時被男仔包圍的夢想，所以明天（25日）在工作中度過32歲生日，都非常滿足，她說：「我好開心生日可以做自己喜歡的事，還有大班後生靚仔陪，幾有意思。」

ANSONBEAN勤操肌

ANSONBEAN和Jeffrey初次主演劇集感覺新鮮，能夠跟大班年輕演員合作，既開心又緊張。Jeffrey說：「我演天才學生，樣樣都要叻，都有點壓力，但有機會嘗試都是好事。」

兩人透露開工前後都要勤操腹肌和泳術，希望以最佳狀態應付演出，ANSONBEAN說：「小時候在海邊玩水差點遇溺，曾經都好怕水，好彩之前練水，已經克服了心理關口。」

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