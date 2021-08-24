「大叔」黃德斌自誇咀得又打得 吳浩康楊天宇受槍械特訓長知識

【明報專訊】黃德斌、吳浩康（Deep）及楊天宇（Angus）有份參與導演陳木勝（Benny）的遺作《怒火》，他們在戲中與甄子丹同一陣線，對抗悍匪謝霆鋒，引發連場爭鬥。德斌稱開工前接受了專業槍械訓練，Angus說：「認識了不同的槍械構造，學執槍姿勢、快速換子彈。」Deep還買氣槍回家狂操練拔槍手勢。

讚甄子丹一絲不苟

片中有兩場在街頭的動作戲，德斌相當難忘，因為非常火爆，體能虛耗大，且有危險性，難免受傷，但過足戲癮。他又大爆身兼動作導演的甄子丹一絲不苟，要求好高，就算文戲都會畀意見，德斌笑說：「有場幾特別，我被十幾人圍攻，最後我舉起其中一人撻落地，甄生想了一想，說我動作都算快，可以收貨。但我心中有懷疑，是不是嫌我再拍的表現都差不多呢？其實我可以拍多一次。」

他自信無論拍港版《大叔的愛》或拍動作片樣樣皆能，並打趣道：「打鬥或是跟男人親嘴『打茄輪』，都是動作，都是『打』啫。」

難忘Benny重情義

德斌談到影圈損失Benny這人才，黯然神傷說：「他是我心目中好重要的導演，我廿幾歲拍電影《嘩！英雄》認識他，後來合作好多部電影，跟他特別有感情，亦都因為他，我拍到其他電影。他是個好人、處事仔細、好重情，他擅長拍動作，電影裏也重情。我記得他教我拍動作戲，要帶點呼吸聲先好睇。」

德斌稱Benny好專業，拍戲時沒有露出倦容，直至電影完工，從報道得悉他離世，他說：「中間我睇到好戲，發短訊介紹給他睇，他都有回覆，但沒有透露病情，所以我一直不知道。」

Deep欣賞Benny為人真誠、有風度、EQ高、有正義感，他說：「拍戲要面對好多人、處理好多事，但我未見過他發脾氣。」Angus則大讚Benny和藹可親、具影響力，對彼此唯一的合作十分難忘，皆因他被欽點親身上陣吊威也，從3樓飛身落地面，他說：「我頂硬上，拍完之後覺得隻腳好痛，行路拐拐吓，翻睇片段發現隻腳撞到冷氣機。不過我幾喜歡刺激感，拍完練大了膽量。」

記者：鍾一虹

場地提供：The Crown＠英皇駿景酒店