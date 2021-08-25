預告再出新歌 謝安琪宣布年底會展開騷

【明報專訊】謝安琪（Kay）昨日出席《MOOV LIVE謝安琪》演唱會記者會，宣布將於12月29日假灣仔會展開騷。Kay表示上次在紅館演出已是兩年前的事，由於之前疫情反覆，她減少出席公開活動，認為安全和健康要緊，「我個肺不太好，之前試過4次爆肺，自己屬於高危人士，所以疫情期間深居簡出」。她稱這個演唱會談了一段時間，見到最近本地疫情穩定，便決定落實開騷日子，今次跟主辦方合作愉快，獲發揮空間。

《離不開》成冠軍歌激動爆喊

Kay預告今次演出會獻唱自己與別人的作品，包括廣東、國語和英文歌，又透露開騷前最少再出一首新歌。談到近作《離不開》已成為兩間電台的流行榜冠軍歌，Kay自爆揸車時獲知喜訊激動到爆喊，她說：「屋企人問我為何那麼激動，可能他們感受不到，我覺得好難得，因為現在自資開公司，辛苦付出終於有成果，故好有滿足感。」

兼任公司財政大臣 要精打細算

Kay表示兼任公司財政大臣，要學習資金運用，好多顧慮，「我經常計數，拍完個MV又計，見到使費貴會肉赤，要想辦法儲錢。我終於發現自己是個要求高的人，以前食米不知米貴，現在知道有分別，但仍然捨得使錢，我不會出好多首歌，慢慢逐首歌做好，要精打細算，這方面在買餸時練不到」。

不想奪取女兒童真 拒母女檔演出

談到Kay在社交平台分享4歲細女張靖自彈自唱學作曲，她讚女兒好得意，但未考慮母女檔演出：「個女還細，不想奪取她的童真，而且工作環境辛苦，不容易適應，所以有廣告、電影邀請一對仔女參演，我都一一推掉，不過我好多謝大家的賞識，或者待他們長大，可能我簽他們呢！」

記者：鍾一虹