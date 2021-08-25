柳應廷拍戲獲粉絲應援 姜濤自我催眠變跳舞貓

【明報專訊】姜濤與柳應廷（Jer）進軍大銀幕，兩人拍攝彭秀慧執導的電影，還有影后毛舜筠，電影日前已開工。由於電影內容保密，有傳故事是以經理人花姐怎樣捧紅姜濤為藍本，戲中會講姜濤未入行及入行後，父母怎看及支持他的事業，花姐會擔任這部電影的顧問。消息沒證實，唯一曝光是Jer的造型，剪短頭髮後似回到參加《全民造星》時的模樣。

柳應廷感動：沙漠甘泉

雖然電影拍攝要保密，但開工後也有Jer的粉絲追蹤而至，他們也守規矩，免阻礙拍攝。有粉絲到拍攝現場應援，送上茶點給拍攝隊，有蛋糕及飲品，Jer好感動，並形容為「沙漠甘泉」。Jer的粉絲更有心思製作心意卡，寫道：「好開心Jer可以踏入電影圈同大家合作，祝開工大吉，順順利利，嚟緊呢段時間辛苦了。」至於姜濤曾因粉絲「私追」而表達受困擾的感受，他有責任保護粉絲，擔心他們的安全。「姜糖」們好聽話，互相提點不要打擾姜濤工作，因為這部戲對他好重要。有溫馨提示不要去拍戲現場，拍了照片也不要公開等。

剛開工拍電影的姜濤昨日在社交平台分享拍攝廣告的幕後花絮；早前他拍銀行電子錢包廣告，戴上貓耳朵扮貓跳舞，好可愛。片段中見姜濤自摑，然後繼續跳貓舞，不過他跳得甚為尷尬。他寫道：「我是一隻貓，我相信我是一隻貓，我相信我是一隻會跳舞的貓，凌晨不知道幾點，我堅信我就是那一隻貓。」似要自我催眠以化解尷尬。

娛樂組