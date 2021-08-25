妮歌潔曼拍劇封路擾民 途人鼓譟斥「拍戲大晒呀」

有警員到場了解，有關拍攝已申請並獲批准，故未受影響。（攝影/記者：林祖傑）

【明報專訊】金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）由澳洲來港拍新劇《Expats》獲豁免檢疫惹防疫漏洞非議，事件備受注目。前晚她跟劇組在旺角花園街拍攝至凌晨近4時收工，昨晚7時許，妮歌潔曼在工作人員簇擁下到場。由於劇組將封路範圍擴大，途人要兜路而鼓譟，工作人員不斷向街坊道歉。

記者：林祖傑

昨晚第二晚拍攝比前晚更大陣仗，封了其中一段花園街外，連弼街的十字路口也封路，途人要兜路走而鼓譟，有人稱「拍戲大晒呀」，工作人員不斷向街坊道歉。拍攝中有警員路過也被截停，要待完成拍攝才能經過。

由於影后妮歌潔曼光臨的消息傳出，昨日有市民湊熱鬧到花園街打卡，傍晚有警員到場巡視。妮歌潔曼昨晚7時許到場，先上髮型屋改裝的休息室做準備，其替身為她試位，至9時許妮歌潔曼現身埋位拍攝，街上也搭建了冷氣帳篷休息室給她。

跟檔主有保密協議

劇組租了多個攤檔，悉心佈置作拍攝之用。昨午工作人員到現場準備，據知租借出攤檔的檔主跟劇組有保密協議，不可公開有關內容。

記者在現場聽到店舖附近的街坊在議論紛紛，有人指每日的租金並不高，是4位數字，更有街坊稱只有千多元，故有些檔主嫌出價太低而拒借地方，也有檔主嫌拍攝阻礙做生意，不過有檔主透露租金是1000至1萬元不等。也有人希望帶旺地區，有助增加人流。

練樂儀喜與妮歌潔曼同場

亞姐練樂儀早前有份參與《Expats》拍攝，透露所有參與演員連續兩日也要接受深喉唾液檢測，在拍攝現場要戴口罩，做足安全措施。

練樂儀表示早前拍攝時也跟妮歌潔曼同場，大讚影后好靚，有機會見到她感覺好興奮。問她跟妮歌潔曼有沒有對手戲？她說：「未知劇組安排，但月尾會再參與拍攝，會連續開6日工。」

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