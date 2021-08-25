蜘蛛俠遭五大奸角圍攻

【明報專訊】正如本報昨日報道，湯賀蘭（Tom Holland）主演Marvel電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（The Spider-Man: No Way Home）首條預告片，昨日先在拉斯維加斯舉行CinemaCon影視博覽獨家首播，隨即在網上公開。故事緊接上集《蜘蛛俠：決戰千里》劇情，講述《斷背山》男星積基倫荷（Jake Gyllenhaal）扮演奸角「神秘客」戰死後，湯賀蘭是蜘蛛俠的真正身分曝光，隨即被警方拘捕，控以謀殺罪名，他為了令所有人忘記這個秘密，於是向「復仇者聯盟」拍檔、班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）飾演「奇異博士」求助，後者施展魔法，意外打開多重宇宙。

從預告片段可見，除了事先張揚由2004年上映《蜘蛛俠2》的艾佛莫連拿（Alfred Molina）再度扮演「八爪魚博士」外，其他經典奸角亦隱藏其中，包括「綠魔」專用的炸彈、「電魔」身上的黃色電光、由沙塵組成的「沙人」，以及躲藏在黑暗處的「蜥蜴人」，將會輪流圍攻蜘蛛俠，而他穿著「鐵甲奇俠」設計的紅金色戰甲，以及從未曝光的黑金色戰衣，片中亦有亮相。《蜘蛛俠：不戰無歸》將於12月在港上映。