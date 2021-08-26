晚餐撐枱腳 咀嘴「好朋友」 67歲李影：最緊要開心

【明報專訊】年約67歲的李影淡出娛樂圈多年，早年偶然演出劇集，現在享受退休生活，她曾說有適合角色會重返幕前。她與前夫沈海鍵離婚後一直單身，日前李影被拍到與一名男士在土瓜灣的食店撐枱腳，談笑甚歡，態度親密，情到濃時無視旁人目光甜蜜咀嘴。李影接受《明報》訪問時稱該男士是她的好朋友，未有正面回應是否有第二春，說對方是圈外人不想多談影響對方。她有感今日不知明日事，大家最緊要健康及開心。李影女兒沈穎婷說媽媽私人生活沒需要向外界交代。

無綫早前重播劇集《阿Sir早晨》，資深藝人李影有份參演。日前李影被拍到與一名男士到土瓜灣的食店撐枱腳，共進晚餐，兩人態度親密，談得開心，其間男士搭着李影膊頭，兩人還甜蜜咀嘴。部分食客認得李影，但她與男友人陶醉於二人世界，未有理會其他人目光。

「好友」圈外人 不想多談

《明報》記者聯絡李影，她接受電話訪問，對於被拍到跟男士在土瓜灣撐枱腳，她初時有點愕然，之後笑說對方是她的好朋友。問是否要恭喜她有第二春？她未有正面回答，「其實現在這個環境，又有疫情，最緊要開心，大家都要健康，今日唔知聽日事。」問到關於該男士身分、兩人是否認識很久等問題，李影都避談說不想多講：「他是圈外人，無謂提他，唔想影響到身邊的人。」女兒是否認識她這名好朋友？她亦未有回答，重申對方是圈外人，不要影響到別人。她說：「我呢啲無乜新聞價值，寫香港小姐啦！」

女兒沈穎婷：媽咪沒需要交代

李影女兒沈穎婷被問到是否知道媽咪有第二春？她很愕然，表示不清楚，說媽咪有很多朋友，並不時相約食飯。提到媽咪是單身，母女會否分享感情事？她稱跟媽咪當然有溝通，但這刻自己不適宜給任何意見及回應。她說：「媽咪咁大個人，她有自己的私人生活，沒需要向外界交代。我只可以答：『多謝大家關心我媽咪的狀况』。」

麗的當家花旦 曾與劉松仁拍拖

李影1972年報讀麗的電視第5期藝員訓練班，當年是麗的電視當家花旦之一，主演過麗的電視及亞洲電視不少劇集，包括《奇女子》、《人在江湖》、《再向虎山行》等。她曾過檔無綫，拍過《正印冤家》、《親恩情未了》和《阿Sir早晨》3部劇集。近年演出過香港電視網絡的《選戰》，ViuTV《好人好姐》等。她曾與訓練班同學劉松仁拍拖7年，分手告終。1984年她跟拍拖數月的商人沈海鍵閃婚，並移民加拿大，先後誕下兩女，1992年離婚。當年是李影提出離婚，她覺得兩人不夾時，分手是正確決定，不想拖泥帶水。她之後返香港，長女沈穎婷2004年曾參選香港小姐。

李影去年曾亮相薛家燕主持的無綫節目《流行經典50年》，當時被問有否興趣拍無綫劇？她說：「無想這個問題，我加拿大和香港兩邊飛，有適合就做、玩吓，我無所謂，做人最緊要開心，不會好大要求。」

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