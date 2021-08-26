開騷互相示愛 陳卓賢心心眼令馮允謙心動

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）與馮允謙（Jay）一連兩場《「我是現場」音樂會002》前晚於九展Star Hall開鑼。好友鄭欣宜、趙祥誠（Ben）與ViuTV高層魯庭暉等捧場。

Jay與Ian分別穿著黑白服裝合唱《開始倒數》及《正式開始》為音樂會揭開序幕，之後各自獨唱，大曬唱功。Ian一向怕羞，自稱最擔心在台上說話，他跟Jay齊說：「大家食咗飯未？」令全場觀眾大笑。

互笠高帽

分享演出心情時，Ian說好開心與Jay一齊唱歌，他很喜歡對方的歌，好榮幸有機會同台合唱。Jay亦表示好欣賞Ian，並笑說：「你望吓佢對眼有心心㗎。」台下粉絲瘋狂尖叫，Ian靦腆掩面傻笑。

Jay與Ian唱出合作結緣的《DWBF》時，Ian對Jay說：「I love you, Jay.」Jay回應「You love me？ I love you too, Ian.」展現兄弟情。

Jay自彈自唱《Days, They've Gone Too Soon》送給去年因疫情離世的嫲嫲，他說：「雖然她冇機會聽到這首歌，但我相信她這晚在這裏，特別送畀嫲嫲。」Ian與Jay合唱MIRROR的《IGNITED》時，Ian提議觀眾起身，掀起全晚高潮。

娛樂組

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