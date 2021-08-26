劈腿中韓粉絲 香港成員Lucas寫信道歉

【明報專訊】韓國男團NCT香港成員黃旭熙（Lucas）日前被爆欺騙女粉絲感情，拍拖期間要求對方支付各項使費。昨日兩名內地粉絲也加入爆料行列，指Lucas同時與多名粉絲交往，沒安全措施下發生性行為，又不時說隊友壞話，引發粉絲「逃亡潮」。連日沉默的Lucas昨日透過社交媒體上載親筆道歉信，承認錯誤，向受害人、粉絲及相關人士道歉。他在短短200多字中，七度寫下「道歉」字句，並稱會暫時停工，深刻反省。Lucas所屬事務所S.M娛樂也發文道歉，稱在管理藝人方面有不足之處，責任不可推卸，並取消原定昨日推出Lucas與WayV隊友黃冠亨（Hendery）的合唱歌《Jalapeno》。

Lucas發文道歉，網民卻不收貨，取笑他寫韓文道歉信要工作人員協助，卻與韓國粉絲拍拖，要求他退出NCT，以免影響隊友的發展。

提起S.M娛樂，老闆李秀滿最近有意出售手頭上價值3000億韓圜（約20億港元）的S.M股份（18.72%）。據韓媒報道，S.M娛樂會先收購李秀滿全資擁有及持有S.M股權的製作公司Like，再出售相關股份，買家將會是CJ E&M，預計兩個月內完成交易。

文：蘇珮欣