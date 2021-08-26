【開箱】《還原任務2》復仇者聯盟 結尾命案鋪路拍第3季

【明報專訊】近年墨西哥在影視圈大放異彩，《羅馬》阿方索克朗（Alfonso Cuaron）、《飛鳥俠》伊拿力圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）、《忘形水》基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）先後奪得奧斯卡最佳導演獎 ，前兩者更兩度掄元，而且都是十多年間締造的佳績；劇集方面，多得串流平台興起，《誰殺了莎拉》是Netflix最受歡迎的墨西哥製作西班牙語劇之一，一連拍了兩季，講述校園黑客的《還原任務》（Control Z，另譯《復原行動》）亦是墨國製作，第2季本月4日在Netflix上架，由於結局留有多個懸念未解，跟《誰》劇一樣，很大機會開拍第3季。

為受欺凌枉死的Luis復仇

《還原任務》原名Control Z，在電腦應用方面，這兩掣正是復原按鈕，首季8集，第2季亦一樣鋪排。承接上季結局，曾患抑鬱症的女主角Sofia揭發議員之子Raul是黑客後，經常欺凌同學Luis並誤殺對方Gerry，帶同槍到派對外找Raul晦氣，並誤傷Javier倒臥血泊作結。來到第2季，Javier大難不死，並回到學校；一直迷戀Sofia的Raul亦重返校園，希望得到原諒，結果受他揭開秘密所苦的Pablo重毆他，Raul卻再次利用校長Miguel跟已婚老師Susana有染一事威脅，得以繼續上課。

此時本來跟Gerry很友好的Dario和Ernesto被下藥並活埋，危在旦夕之際致電Sofia求救，她繼續以極強觀察及推理能力，查到兩人在學校附近墓園，跟Javier前往營救。得悉有人衝着Luis所受傷害而來，目的在報復。Sofia和Javier原以為跟痛失獨子的Luis媽媽有關，到其住所調查，又遭縱火。上季與老師Gabriela發展同性戀情的Alex，前者遭解僱，千金散盡準備返回馬德里，Alex不捨之餘，某天還幾乎赤裸被綑綁在課室，現場留有復仇字句。這時復仇事件陸續出現，包括Maria在派對被落藥、校長Miguel被困在廁所遭放蜂襲擊。此時Sofia與Raul因為調查復仇者而愈走愈近，引起Javier不滿，並與Natalia逐漸走在一起。Natalia上季被揭動用課外活動基金來購買名牌，因而與毒販沾上關係，新一季她為還債給毒販苦惱不已，最終與孿生胞妹Maria聯手，透過網上約會準備跟Javier的球星父親援交，從而勒索對方。怎料被Javier撞破，跟Natalia決裂。

坦承罪行 才獲得真正原諒

第2季尾聲，Sofia再次施計找出復仇者，眾人在校園天台對峙，代替Miguel當校長的Susana從高處墮下，生死未卜；加上Raul被盜的龐大現鈔散落校園，Pablo全數拿走，到底他會否拿錢去拯救被毒販綁架的Natalia？都為開拍第3季留下諸多伏線。

《還原任務2》固然有很多不合理情節，同時觸及很多年輕人面對的問題，譬如性取向的疑惑，Gerry由上季否認是同志，到今季終於解開原來父親極恐同，Gerry因此不敢出櫃，並造成悲劇（明明不討厭暗戀他的Luis卻不斷欺凌對方）；Pablo一直知道Isabela是變性人，礙於面子而不敢當眾承認，不但傷害Isabela，跟他有短暫情緣而且懷孕的Maria，也成為受害者。Sofia要求Raul坦誠相對，後者知道Miguel與Susana有染，卻始終不敢跟Sofia明言（Miguel是Sofia媽媽的男友），最終釀出誤會與惡果。Natalia很喜歡Javier，為了籌錢給毒販還債，一錯再錯……此劇講黑客，實情是若磊落光明，秘密不會變成勒索的工具，勇敢承擔才不至讓情况惡化，就像Gerry向Luis母親坦承罪行，準備自首，才會獲得真正的原諒。