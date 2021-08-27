呂爵安認玩得太放向隊友舉中指 姜濤扮嬲谷不出眼淚：無影響兄弟情

【明報專訊】人氣男團MIRROR傳成員不和，昨日網上瘋傳一段短片，見正在準備拍攝的姜濤遭隊友呂爵安送不文手勢，傳呂爵安疑似欺凌隊友。昨晚MIRROR總動員出席手機品牌活動，他們壓軸到場，兩名「不和事件」主角並肩而行，其間有說有笑，完全沒有芥蒂，以行動粉碎傳言。至訪問時，姜濤刻意扮不開心谷眼淚，但最終忍不住爆笑，他稱純粹玩，否認與呂爵安不和，亦沒有因此影響兄弟情。

記者：林蘊兒

攝影：陳釗

姜濤：男仔之間都開這種玩笑

向來走搞笑路線的呂爵安（Edan）有備而來，主動回應事件，他稱平日多數是被欺凌對象，但承認當天工作時跟隊友玩得太放，才做出該不當行為（舉中指手勢），形容與姜濤是好朋友，大家純粹當玩，下次會多加留意。姜濤聞言扮嬲想谷眼淚，可是不成功，他笑說：「其實…其實…不關事，男仔之間好多時都開這種玩笑，只是在鏡頭前未必能收放自如。自出道以來，花姐（黃慧君）一直有提醒我們要注意這些玩笑。如果我們真的鬧不和，反而不會這樣做出來。相信粉絲也不用擔心，因為粉絲一定不會懷疑我們不和。」隊長楊樂文（Lokman）和江生（Anson Kong、AK）也幫口，爆隊員間常互相人身攻擊、語言攻擊，如笑面闊、腳短等；Edan和應說常被隊友嘲口臭、腳短、哨牙。

柳應廷：請隊友食BBQ

他們表示為昨晚表演已練了好幾天；Lokman認剪了新髮型後似關智斌，原來很久以前已有人覺得。至於Jer（柳應廷）被追問何時找數請隊友食飯？他表示會找適當機會請隊友食BBQ，笑言兄弟間才會拖數。

Hilary無膽量選港姐

同場出席的嘉賓還有林愷鈴、Hilary Fan、Tyson Yoshi及陳凱詠等。Hilary透露將與朋友合資做小生意，媽咪上山詩鈉十分支持，但沒有打本，跟她說大個女要靠自己。Hilary有留意姜濤很多品牌廣告，但不知成員鬧不和傳聞。提到關禮傑女兒關楓馨參選港姐，她大讚對方樣子sweet，但自問太貪吃難減肥，沒膽量上台選美。

林愷鈴想為MIRROR寫歌

就讀港大建築系的林愷鈴正準備9月開學，攻讀最後一年課程，不過自信懂得分配時間，可繼續兼顧學業和事業。她喜歡唱歌和創作，手上已寫了近40首音樂作品，她很欣賞MIRROR各成員唱跳出色，且性格很熱血，也欣賞Edan拍劇搞笑，希望有機會寫歌給他們唱。

談到MIRROR成員疑似鬧不和？林愷鈴表示沒有留意報道，對事件不太清楚，但相信他們會發揮團結精神，觀眾也會感受到的。