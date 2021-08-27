《七公主》監製陳維冠孖編審鄭成武打破女角既定形象 林夏薇演技大爆發 黃翠如入戲暴瘦

【明報專訊】劇集《七公主》播映兩周收視均達20點，為無綫收復失地。劇中圍繞7個姊妹之間命運交纏的成長故事，透過各種經歷互相影響，從而自救及感受愛與情。開播以來，劇中女演員戲路均有突破，給觀眾新鮮感，監製陳維冠與編審鄭成武讚賞她們表現，並認為其他男角亦不容忽視。目前劇情發展已出現「六位公主」，至於誰是第「七位公主」？他們賣關子說已存在劇中，但不會太易被估到，似是她又不是她。

記者：葉靜文

攝影：劉永銳

陳維冠曾監製過《女人俱樂部》及《誇世代》，劇情都涉及7個女角的關係，他笑言純粹巧合。他與鄭成武解構開拍《七公主》的原因與《西遊記》有關，陳維冠說：「《西遊記》故事講述師徒經歷苦難去取西經，但最後發現取西經不是最重要，過程中的得着才是最重要。《七公主》的概念亦一樣，7個不同背景、性格及經歷的女性，如何在生命軌迹中交纏，互相影響，為達到某些目的，從而找出自身的缺點去補救，最後都是講一份情及愛，要珍惜身邊人。」《七公主》包含親情、勵志等多個元素，以另一個方式講故事。7名女角有親姊妹，亦有同父異母等各種關係。

「7姊妹」各有發揮

今次集合黃翠如、林夏薇、高海寧（高Ling）、陳瀅、江嘉敏、鄺潔楹、劉佩玥、陳曉華等多名女演員合演，她們在戲路上跟以往有所不同。鄭成武首先談黃翠如飾演的顧靈珊，他說：「翠如以往多演傻大姐，今次挑戰演強悍大律師，喜怒不形於色，遇到很多挫折都會收埋，很內斂，是觀眾未看過的黃翠如。」

陳維冠有感過往觀眾較喜歡看翠如做旅遊節目，到演戲會受到好多攻擊，希望觀眾今次看到她的努力，她為角色減逾10磅，加上可能有壓力，愈拍愈瘦，覺得這份精神值得尊重。

林夏薇飾顧語嫣，經歷丈夫離世，情緒大起大落，陳維冠說：「林夏薇以往多演精明能幹角色，劇中她在前段戲要顯得好繃緊，但返公司又變成好毒舌的人。我看完她演這個角色，可以話她是無綫演技數一數二的女演員，演得好好。」

鄭成武欣賞林夏薇演繹這個因情緒起落大經常鬧人的角色，出來效果不會令觀眾覺得乞人憎，會體諒她情緒，是好高難度，她拿揑得到。

女角拋開靚女形象

高Ling過往常給人性感形象，今次她演顧青桐，性格硬朗又帶點麻甩。陳維冠表示高Ling演這個男仔頭角色，將靚女包袱完全拋開，她最初擔心剪短髮會肥，後來了解角色後要求再剪短些，是演員的專業，亦做到角色的喜劇效果。鄭成武稱高Ling以前會有點多愁善感，但演完這個劇後變得開朗及樂觀。

江嘉敏飾演顧雙兒有不少彈鋼琴戲分，陳維冠說嘉敏本身達鋼琴演奏級，並說：「之前拍《誇世代》安排她拉大提琴，她說為何不講她識彈鋼琴，今次就讓她展現琴技。」

陳瀅的角色君月憤世疾俗，性格倔強，生活窮困得要食過期食物，基本上要素顏演出。陳維冠笑說原本角色應該要瘦，但拍攝時陳瀅剛自加拿大回港幫手客串，跟他說不好意思未減到肥。不過陳瀅演得好好，合作過多部劇集，一直看着陳瀅進步及成長，將來有機會更上一層樓。

趁奧運熱 提前播出

港隊代表張家朗在東奧花劍項目奪得金牌，無綫配合奧運熱潮，提前推出《七公主》，劇中身形嬌小的鄺潔楹飾演劍擊手。鄭成武與陳維冠讚賞鄺潔楹雖然演戲經驗不多，但好聰明又硬淨。當日籌備《七公主》，見到江旻憓奪得重劍世界冠軍，覺得這項運動值得推廣，於是加入劍擊劇情，由鄺潔楹飾演，希望表達只要肯努力及堅毅，一樣有成功機會。陳維冠認識一名專業劍擊教練協助訓練演員，還請來很多劍擊高手及專業評判客串。

男角也不容忽視

陳維冠與鄭成武表示劇中多名男演員都好出色，如徐榮演街頭藝術家，演繹幾辛苦及高難度，是新嘗試。鄭子誠常演奸角，今次演暖男，但在劍擊場上做教練時又好嚴厲。陸永本身有自己的一套喜感，還有戴耀明演技出色，演不同角色都神似，與高Ling及陸永有特別的化學作用，很有趣，有不少笑料。

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