陳積榮女友辦展覽如婚禮 釗峰On仔代唱求婚歌

展覽佈置像婚禮，現場擺放兩人3年前到外地影的婚紗相和影片。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】無綫前藝員陳積榮今年5月因肺癌病逝，終年38歲。他的女友李凱淇（Lillian）為他在中環舉行名為《記住我們、好好說再見！》展覽，希望透過活動讓大家對患癌前陳積榮的生活和演藝事業有更深了解，並傳達「愛得及時」信息。展覽佈置像婚禮，現場擺放兩人3年前到外地影的婚紗相和影片，還有Lillian飛往台灣學習製作的婚紗。陳積榮生前為Lillian作的求婚歌《記住我們》，由C AllStar成員陳健安（On仔）及梁釗峰代陳積榮演繹。

記者：鍾一虹

李凱淇（Lillian）任職視覺產品展示設計師，她希望展覽讓大家更了解陳積榮（Jeff），記住他最美一面；同時希望透過二人的愛情故事，傳達「愛得及時」信息，不論是情侶、父母、兄弟姊妹及朋友之間的愛，也要及時分享和表達。

展覽成情緒出口

Lillian接受訪問時忍不住眼濕濕，On仔和釗峰大讚她勇敢，知道她做這個展覽不簡單，但可成為面對傷痛的情緒出口。Lillian說：「因為Jeff勇敢，所以我都勇敢。」她表示展覽投射了3年前的婚禮構思，籌備展覽時情緒由波動到平靜，成為情緒出口，透過藝術治療，跟已故男友Jeff好好說再見。

為Jeff完成心願

On仔和釗峰好榮幸受邀演繹《記住我們》這首求婚歌，為Jeff完成心願，覺得意義很大。他們說：「錄音前已睇過Lillian和Jeff影婚紗相的影片，代入Jeff的思路，投入這段愛情故事去錄歌。」