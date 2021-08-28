有提議開「遮遮」早餐限定店 張敬軒：不想增加受害者

【明報專訊】張敬軒（軒仔）、鄭欣宜、太極樂隊、胡鴻鈞、炎明熹、鍾柔美及蘇永康等前晚參與《新城30+集體回憶音樂會》。軒仔任壓軸表演嘉賓，笑稱唱完「消夜場」感覺良好，又見證同場的新一輩歌手為樂壇添生氣，自己也將與後輩合作。他透露最近請了兩個月大假，忙於搬家及搬錄音室，「我見疫市租金下調，就快點搬」。其租住的百年大宅玫瑰村（Old Alberose）將會有限度開放給學生參觀，若疫情進一步穩定，亦會開放給公眾參觀，振興本地深度遊，軒仔說：「我會做聲音導航，透過電話解說。」

「遮遮」榮升婆婆思念乖孫

軒仔又笑言與家傭「遮遮」在早餐區發生不少趣事，相信「案發現場」會成為景點，「『遮遮』的知名度比我高，有朋友撩我開間早餐限定店，但真的無辦法，『遮遮』的工作簽證不允許！前幾日梁祖堯試過『遮遮』手勢後面有難色，我不想再增加『受害者』，我都食到麩質敏感，有時個肚不舒服、皮膚不好，現在跟『遮遮』一齊進行168斷食法，互相留意進展」。軒仔又爆「遮遮」榮升婆婆，可是受疫情影響，不知何時能與身在家鄉的乖孫見面，因此在廚房爆喊。他笑言自己身形太大沒法扮乖孫，唯有帶對方外出食飯送上安慰，又安排「遮遮」進修家政班，但控制火喉仍有進步空間。

炎明熹升中五 趕做暑期作業

炎明熹（Gigi）與前輩胡鴻鈞（Hubert）同台合唱《夏日傾情》，兩人又聯同鍾柔美、詹天文及文凱婷合唱《愛的呼喚》。Gigi表示首度踏足會展場館演出，臨出場時心情緊張、手心出汗，但很享受這個舞台，又可跟幾名歌手合作，「Hubert前輩好好人，我想改變《愛的呼喚》唱法，大家都說奇怪，他教我掌握唱歌的感覺」。暑假快要結束，Gigi笑言要努力趕做暑期作業，但好期待迎接中五的校園生活，她說：「返學不用化妝、不用卸妝，好舒服。」問到怕不怕變學校風頭躉？她笑說：「我比較佛系，沒有太大感覺。」

記者：鍾一虹