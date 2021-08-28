高海寧思緒混亂因太入戲 林夏薇預告曬馬甲線

【明報專訊】林夏薇、高海寧（高Ling）、江嘉敏、劉佩玥及丁子朗等昨日出席劇集《七公主》宣傳活動，黃翠如再度缺席宣傳，監製陳維冠稱翠如工作繁忙，9月要拍新劇，她會在不同平台幫手宣傳。對於翠如在社交平台透露心情欠佳，他表示不清楚，又否認拍攝時有不愉快導致翠如缺席宣傳，他說︰「她拍得好開心，我和編審對她的角色很滿意，不過今次的確辛苦。」

高Ling︰下次宣傳不用Cosplay

高Ling昨日以雅典娜女神造型現身，她表示其他演員都穿得很漂亮，唯獨她每次都要cosplay，所以已向監製反映，監製已答應她下次不用cosplay。在旁的江嘉敏透露在劇中有Pink Lady造型，還說如cosplay最想扮俏護士。高Ling問她想扮給誰看？江嘉敏說︰「邊個想睇就睇，但男友從沒要求我玩制服誘惑，我入行只著過校服和保安制服。」談到翠如情緒欠佳？高Ling表示不知情，並叫大家別揣測太多，認為翠如好正能量，又有做運動 ，會懂得面對任何事情。至於她出po說思緒混亂？高Ling說︰「我講拍劇情緒，可能太過入戲，坐唔定和呼吸困難，要走上天台望天空平復心情。」

林夏薇否認搬離半山豪宅

林夏薇劇中露背引起很大迴響，她透露角色還有很多造型，包括模仿電影《重慶森林》中林青霞和王菲的經典造型，又會曬馬甲線，她說︰「我花了兩星期時間練馬甲線，拍完劇回家還要狂操一兩個小時。」

談到她在劇集《逆天奇案》及《七公主》的表現獲好評，網民撐她有機會封視后？ 她認為獲得觀眾認同已是最大鼓勵，攞獎要配合天時、地利、人和。她又否認搬離半山豪宅，稱一直住在該處沒有搬，不明白為何有此傳聞。

記者︰柯美