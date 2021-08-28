陳法拉南極斟拍《尚氣》

陳法拉（右）跟劉思慕（左）在英國首映禮上「母子團圓」，興奮得擁抱合照。（Getty Images）

【明報專訊】Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）下周四在港開畫，早前缺席洛杉磯首映禮的楊紫瓊，前日終於會合同片拍檔包括劉思慕、陳法拉及奧卡菲娜（Awkwafina）等，一起出席倫敦首映活動，戲中飾演奸角「文武」的梁朝偉仍然未見影蹤。

穿著LBV白色露肩長裙的陳法拉表現風騷，一時擁抱扮演其子「尚氣」的劉思慕，一時跟楊紫瓊興奮合照。陳法拉早前接受《Elle》雜誌訪問，自爆前年偕法籍丈夫Emmanuel Straschnov到南極補度蜜月期間，突然收到《尚氣》導演達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）通知，要求立即跟她見面，令她驚喜不已，於是厚着面皮問船長借用衛星電話，最後導演決定不用面試，直接簽約演出，她笑說：「我應該是Marvel電影宇宙裏，首名在南極獲得合約的演員。」

陳法拉又表示，雖然她跟劉思慕扮演母子，事實卻是二人年紀相若，因此特別投契，經常相約其他演員一起煮飯，或者玩桌上遊戲，因此期待《尚氣》開拍續集，好讓台前幕後可以再次團聚。