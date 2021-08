陳法拉南極斟拍《尚氣》

【明報專訊】Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)下周四在港開畫,早前缺席洛杉磯首映禮的楊紫瓊,前日終於會合同片拍檔包括劉思慕、陳法拉及奧卡菲娜(Awkwafina)等,一起出席倫敦首映活動,戲中飾演奸角「文武」的梁朝偉仍然未見影蹤。

穿著LBV白色露肩長裙的陳法拉表現風騷,一時擁抱扮演其子「尚氣」的劉思慕,一時跟楊紫瓊興奮合照。陳法拉早前接受《Elle》雜誌訪問,自爆前年偕法籍丈夫Emmanuel Straschnov到南極補度蜜月期間,突然收到《尚氣》導演達斯廷卡頓(Destin Daniel Cretton)通知,要求立即跟她見面,令她驚喜不已,於是厚着面皮問船長借用衛星電話,最後導演決定不用面試,直接簽約演出,她笑說:「我應該是Marvel電影宇宙裏,首名在南極獲得合約的演員。」

陳法拉又表示,雖然她跟劉思慕扮演母子,事實卻是二人年紀相若,因此特別投契,經常相約其他演員一起煮飯,或者玩桌上遊戲,因此期待《尚氣》開拍續集,好讓台前幕後可以再次團聚。