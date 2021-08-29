傳短訊安慰梁允瑜 向海嵐撐港姐賽制公平

【明報專訊】向海嵐、張名雅、黃嘉雯等歷屆港姐昨日出席「慧妍雅集慈善月餅義賣賀中秋2021」活動，席間由向海嵐代表未能到場的上任會長翁嘉穗，交棒予新任會長劉倩婷。

今屆落選港姐梁允瑜表示因負面新聞（爆粗事件）被淘汰，又指賽制不適合她，更批評無綫節目應該創新，要用人唯才，香港小姐不止一個形象。身為梁允瑜的綠組導師向海嵐坦言當宣布淘汰賽果，打開信封見到對方名字也感愕然，個心都實晒，她說：「我覺得她入決賽無問題，雖然都有機會被淘汰，但未必咁快，可以再向前行多少少，我覺得評審未必會關注負面新聞，始終過咗去；或是準決賽前兩日佳麗見評審，評審已心裏有數哪個佳麗出局，我不知道她的表現，始終見評審要講彩數。當年可能是評審喜歡我，才會選中我。」

她認為無綫已是用人唯才，賽制亦公平，賽後兩日她已傳短訊安慰對方：「我寫了一段很長短訊給她，希望鼓勵她，這不是人生的終點，條路還好長，今次只是其中一個挫敗，人始終要經過挫敗成長，今次是一個考驗和好好的經驗。」

張名雅想圓歌手夢

張名雅與黃嘉雯均認為梁允瑜被淘汰與負面新聞無關，覺得現場表現很重要，比賽總有輸贏，應該相信評審眼光。張名雅剛完成無綫新劇《痞子殿下》的戲分，首次演古裝劇的她大呻熱到飛起，笑言下次要做足準備。她明年約滿無綫，表示有很多大計，希望可以開補習社或興趣班，更想一圓歌手夢，故要跟公司傾能否配合她的大計才決定會否續約。黃嘉雯剛加入《流行都市》大呼好玩，可擔心主持婦女節目被定型？她說：「我覺得在節目反而能讓人看到我活潑一面，相信會有更多機會找我主持其他綜藝節目。」

記者：林祖傑