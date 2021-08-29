陳自瑤曬玉背賀40歲生日 汪明荃74歲牛一與家英哥甜蜜蜜

【明報專訊】陳自瑤（Yoyo）前日40歲生日，她與好姊妹徐菁遙（前名徐淑敏）、沈卓盈、黃芳雯飲下午茶慶祝，晚上再於酒店房間開派對。陳自瑤在社交網上載多張身穿火紅露背晚裝的照片及片段，房內擺了不少生日氣球裝飾，梳化還有大束紅玫瑰，玫瑰旁有「YOYO」字樣氣球，十分浪漫。

王浩信無影 生日帖文給讚

陳自瑤給自己留言：「Happy birthday to me！」還說感恩今年是「別具意義的一年」。照片中繼續未見她的老公王浩信，但王浩信有在她的生日帖文給讚。沈卓盈祝陳自瑤：「Happy birthday my babe，日日都咁開心快樂，繼續人見人愛、車見車載。」

阿姐著情侶Tee酒店Staycation

汪明荃（阿姐）昨日74歲生日，獲契女安排她與丈夫羅家英到主題樂園的酒店Staycation慶祝。她在社交網分享在酒店房內慶生照片，與家英哥戴上卡通可愛頭飾，身穿情侶Tee，Tee上印有家英哥於電影《國產凌凌漆》中飾演「達聞西」劇照。他們在房內吃卡通造型生日蛋糕，非常愉快。家英哥昨日分享與阿姐到主題樂園遊玩的照片，透露第一次到樂園玩好開心，並說：「祝太后青春永繼，福至心靈。」

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