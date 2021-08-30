姚焯菲與父母協議 學業為首周末開工

冼靖峰稱自己的粉絲很多是學生，不希望他們太花費在應援方面。（攝影/記者：林蘊兒）

【明報專訊】《聲夢傳奇》學員姚焯菲、文凱婷、詹天文、冼靖峰及何晉樂昨日出席商場活動獻唱，吸引過百粉絲撐場。14歲姚焯菲（Chantel）已返學，仍密密接工作，她跟父母協議以學業為首要，周末才會工作。

提到好友炎明熹（Gigi）趕暑期功課趕到叫救命，就讀國際學校的Chantel稱學校沒有暑假功課，慶幸剛開學暫時未算太多功課。Chantel最近接拍首個電視廣告，對酬勞不清楚，收入全交由父母管理。她恨拍化妝品廣告，因工作時有需要。她自言支出不多，最大花費是請同學吃零食。

文凱婷盼買衫不用看價錢

文凱婷（Aeren）9月底才開學，趁現有空檔接工作。Aeren恨拍眼藥水廣告，入行後打算將收入儲起，平日最大開支是交通費，還有置裝打扮，「好想放肆地買衫不用看價錢牌，也想用來學唱歌、跳舞和作曲增值自己。家人有車，暫時不考慮買車代步」。

冼靖峰不想粉絲花費

冼靖峰（Archie）分別演繹《櫻花樹下》及《幸福之歌》，參賽時曾選唱，覺得表現未算好，要重唱為自己平反。至於《幸福之歌》能貼切形容他們一班學員追夢的感覺，覺得意義重大。他已儲一班忠實粉絲，近期經常網上做直播跟粉絲互動，希望有機會搞見面會聚餐，提議一齊食炸雞或火鍋。Archie知道有粉絲想為他應援落廣告宣傳，多謝粉絲支持但感心痛，呼籲不應花費，「上次《聲夢》演唱會，粉絲花數千元為我訂做有我造型的大蛋糕，他們當中有小學及中學生，不想他們刻意花錢或向父母取錢，我會很心痛」。

記者：林蘊兒