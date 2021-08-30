江海迦聲帶有事曾擔心未能上台 女兒變粉絲大叫爹哋 黃天翺冧爆

【明報專訊】江海迦（AGA）與樂隊Dear Jane首度合作開音樂會《AGA X DEAR JANE：HERE & THERE》前晚於會展演出。Dear Jane打頭陣，呼喚觀眾起身合唱《銀河修理員》，AGA緊接出場合唱快歌《Mad》帶動氣氛。

透視打扮的AGA大嘆兩年沒見過這麼多現場觀眾，因在疫情下，家人和朋友可能需分隔異地，稱即使身處兩地有13小時時差，只要心連繫一起，距離幾遠都可以拉近。AGA早前受聲帶問題困擾，一度停工，她說：「每名歌手不知下次有否機會再上台，可能要等好耐，所以好多事不是必然。聲帶有事很糾結，到底幾時才可再上台唱歌？慶幸今（前）晚唱到兩首新歌。」

主音黃天翺（Tim）的太太楊洛婷，帶同從加拿大返港的媽咪及女兒Tanya捧場，還高舉「I Love老公」燈牌。Tanya化身粉絲，穿上印有樂隊名字的T恤，全晚落力揮動燈棒又聞歌起舞，更衝到台前大叫爹哋。楊洛婷見狀抱起愛女走到台前跟Tim握手，Tim見太太和女兒即冧爆，場面溫馨。

紅館騷宣布加開一場

音樂會原定安排AGA與Dear Jane合唱《不許你注定一人》便完結，可是歌迷熱情，安歌唱《哪裡只得我共你》，跟全場觀眾大合唱後，音樂會才正式結束。完騷後，他們異口同聲表示疫情下已相隔最少兩年未做過有現場觀眾的音樂會。AGA自爆一踏上剛搭建好的舞台時已忍不住眼泛淚光；重提台上感言，她承認曾好擔心，當痊癒後好感恩。Dear Jane忙於準備下月22日至24日的紅館演唱會，台上乘機宣傳，Tim更邀請AGA擔任嘉賓。他們開心外界反應好，即場宣布加開9月25日一場，合共4場演出。

略帶疲態的Tim忙於綵排演唱會，幼子Tristan出世僅兩個月，笑言要教其他隊員餵奶一齊幫手照顧。提到女兒在台下跳足全晚，Tim甜笑說：「她第一次聽我演唱會才兩歲，現在懂得自己走來走去，好開心。（紅館騷拉女兒一齊上台唱？）要想想先，我驚她有恐懼症，不過今（前）晚見她都幾淡定。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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