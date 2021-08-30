梁詠琪初嘗電視製作：原來好花精力

【明報專訊】梁詠琪（Gigi）與唱片監製趙增熹昨日到戲院出席「梁詠琪說書人系列《Capítulo》音樂電影放映會」，新碟內改編的舊歌《初戀》、《秋色》、《流金歲月》，拍成3個MV串成微電影。

Gigi表示首次到戲院舉行MV首播，非常滿意製作效果；她稱新碟共有5首經典歌改編，但資源有限，需取捨做精選，「揀5首歌出來都頭痕，1980、1990年代好多金曲，我又聽廣東歌大，最初揀了100首，不過要處理版權，亦都好快知道自己對哪些歌有感覺。這張概念碟，以暗戀、初戀、分手、放下、釋懷為題，幫助篩選歌曲」。今次透過Gigi喜歡的歌，說出別人的戀愛故事，所以她在微電影只當配角，找來5名年輕人擔正；至於她的部分也有一段感情，只是將關係留白，給觀眾思考空間。

製作新專輯傷元氣

Gigi透露跟環球唱片已完約，合約期間推出《PRELUDIO》及《Capítulo》兩張碟，合作愉快，亦感受到當今做唱片不簡單，今次製作新專輯也大傷元氣，「做這兩張概念碟好好玩，我有構思第3張碟做什麼好，但不想求其做，暫時先休息，可能無限期押後或者10年後才做」。她稱出道20多年以音樂、電影發展為主，之前拍了《八個女人一台戲》及賀歲片《闔家辣》仍未上映，預告將有新嘗試，向電視圈發展，「最近留在香港，會拍電視製作，我未試過，原來好花精力」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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