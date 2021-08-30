整20黃大月餅 盼一家團圓相聚分享

【明報專訊】黎諾懿創立個人品牌「店小懿」3年，生意上軌道，今年初在疫市中推出賀年糕點，為慈善機構籌得50萬善款，激發他內心團火，挑戰製作中秋月餅。他表示自家品牌目前做慈善為主，賺到營商經驗，鍛煉到IQ、EQ。

正宗「香港仔」黎諾懿對中式糕點和港式小食特別有情懷，3年前有意創業，由親手炮製賀年年糕做起，直至去年底跟飲食商戶聯營，事半功倍，可帶出香港味道。

找到一套營商方針，有個好開始，諾懿再接受新挑戰，研製自家月餅，在今年中秋首度推出，特別生產20黃大月餅，意義重大，他說：「疫情限聚令下，食客只能4人一枱，多人飯聚就要隔板，我想藉着這個餅，寓意一家人齊齊整整分享，想好好保存人月兩團圓的傳統理念。」

累積了生意經驗，領略到做飲食業遇到問題、難關，諾懿在困難中學成長，他說：「其實蛋卷、叮叮糖、白糖糕，我都喜歡食，也想自家生產，但暫時只想做好季節性食品。做生意都幾困身，出貨、送貨等問題，還要調控價錢才可以籌款。」

妻兒成品質監管專員

諾懿笑言妻兒負責品質監管，他說：「我逼老婆試食好多，就算現在她佗BB，都試了幾個月餅，讓腹中的第二個寶貝試我的出品，稍後會帶些月餅給大仔試，他是我粉絲。」

第二個寶貝將於12月出世，諾懿為了方便照顧家人，推掉拍劇機會，以綜藝工作為先。他說：「大仔出世時，我都推了內地取景的劇集《包青天再起風雲》，我好難忘小春雞第一次張開眼偷望我的畫面，好冧，一世人得一次。」

記者：鍾一虹