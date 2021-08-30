角色太mean唔討好 黃翠如搵《七公主》監製算帳

【明報專訊】黃翠如在劇集《七公主》飾演大家姐顧靈珊，角色冷酷又強硬，雖然有不少網民認為她演技有進步，但亦有負評。

翠如近日突然關閉社交網留言功能，留下「再見」及「私人悼念」等字句，還兩度缺席《七公主》宣傳，惹起揣測。翠如近日與該劇監製陳維冠拍攝搞笑宣傳片，打破合作不愉快傳聞。

結局仲執緊

翠如在宣傳片一開始就拎住水槍指向陳維冠（Joe）質問說：「Joe，我要同你算帳，搵我做個咁嘅角色？又cool又mean，又要我減10幾磅，咁破格，係咪玩嘢呀？監製！」Joe淡定解釋：「咁角色同性格反差大至過癮嘛。個結局我仲執（改動）緊，畀啲再啃啲嘅嘢你好冇？」

翠如聞言一臉八卦問：「點啃法？我唔係丹爺（劉丹劇中演翠如父親）個女？」Joe賣關子說：「講畀你聽就唔好玩啦。」並搶走翠如手上的水槍，威嚴地拋出一個字 「走」，翠如即邊說「sorry」邊急急腳走人，二人表現甚有喜感。

讚翠如貼心

事後Joe讚翠如很貼心：「她近排真係好忙，所以兩次都夾不到我們宣傳期，她都好唔好意思，今次她一知要拍宣傳片，都好緊張度期，希望盡量配合到，好多謝她。」

娛樂組