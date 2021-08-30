《糖魔怪客》美國開畫稱冠

【明報專訊】上周四在港上映的《糖魔怪客》（Candyman），26日（周五）在美國開畫，約於3400個銀幕上映，單日收910萬美元（約7098萬港元），成為票房冠軍，預計首周末收2000萬美元或以上。映期踏入第3周的的《爆機自由仁》，經過兩周末稱霸票房榜後，以單日收350萬美元，跌落亞軍位置，不過《爆》片上周五在內地開畫，則成為票房冠軍。

受疫情影響，《糖魔怪客》數度延期上映，據美媒報道，該片成本2500萬美元，料可迅速收支平衡。《糖》片由《Marvel隊長2》妮雅達歌斯塔（Nia DaCosta）執導、《訪．嚇》佐敦比爾（Jordan Peele）監製、《我們．異》耶也亞度馬甸（Yahya Abdul-Mateen II）主演。故事講述芝加哥貧民區一直流傳有關Candyman的鬼故事，只要對着鏡子呼喚5次Candyman名字，就能召喚真身，並以尖鈎手絕技殺人；今日該區已成為年輕型人聚居地，吸引視覺藝術家安東尼和畫廊主管女友遷入豪宅。安東尼事業停滯不前，偶然機會遇到神秘舊居民，聽到關於Candyman駭人經歷的真相，他視之為創作靈感，並繼續追查鬼傳說，怎料愈挖愈深，理智盡毁。