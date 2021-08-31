贏美麗掌門大獎 宋宛穎關楓馨互讚素顏一樣靚

【明報專訊】《2021香港小姐競選》12名決賽佳麗昨日出席化妝店宣傳活動，並分組比賽；④關楓馨與⑧宋宛穎在直播產品介紹環節勝出，贏得「美麗掌門大獎」。⑬王嘉慧、⑭邵初、⑮梁凱晴、⑱莫韻諰、⑲施茉莉及⑳梁菁琳一同奪得「Beauty Story大獎」。

關楓馨與宋宛穎首次做直播，她們私下對護膚各有心得。關楓馨說參賽後經常化妝，卸妝要更乾淨和做好保濕。宋宛穎表示最近勤敷面膜和塗精華素。她們對素顏充滿信心，又互笠高帽，稱見過對方素顏跟化妝沒兩樣，都很靚。為了皮膚保持最佳狀態，她們戒食煎炸食物，關楓馨說媽咪有煲湯水給她去水腫。兩人又透露決賽有多個跳舞演出，現在每日練舞，體力暫時應付到，笑稱現時見佳麗多過見屋企人，大家關係親密，已約定決賽後飯敘。

梁凱晴對跳舞環節有信心

梁凱晴表示向來注重護膚，參選後花多了錢在化妝品上，「現在化妝品和護膚品都買多了，試過一張單接近2000元」。她認為有充足的睡眠是保持皮膚最佳狀態的方法，即使行程頻密都會把握時間睡覺，「幸好現在都有7小時睡眠時間，不過之後開始為決賽排舞，睡眠時間可能少一點」。有跳舞底子的她對跳舞環節有信心，不會有壓力，佳麗間亦互相提點。

記者：陳釗