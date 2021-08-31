網傳「限籍令」封殺名單 內地導演籲李連杰：趕緊跑吧

【明報專訊】內地藝人接連爆出負面消息，吳亦凡涉強姦罪被捕，鄭爽爆出代孕棄養及逃稅風波，趙薇突然被封殺，她參與的影視作品全數下架或除名。據內地傳媒報道有關方面要大規模整頓演藝圈，近日網上瘋傳一份最新封殺名單，涉及7名藝人，包括李連杰、劉亦菲、謝霆鋒等，有指他們都巧合是擁有外國國籍的藝人，可能因此對在內地工作有影響。經常爆料的內地導演周國剛日前在抖音拍片公開叫李連杰：「趕緊跑吧！」

娛樂組

據內地傳媒報道，內地近日要整頓演藝圈，繼影后趙薇疑被封殺，其影視作品悉數被下架，連她的得獎史也遭清空後，微博瘋傳最新封殺名單有7個知名藝人，包括劉亦菲、張鐵林、趙又廷、李連杰、潘瑋柏、謝霆鋒、王力宏，巧合是他們均擁有外國國籍，美國籍的劉亦菲、潘瑋柏、王力宏；英國籍的張鐵林；加拿大籍的謝霆鋒及趙又廷；新加坡籍的李連杰。

難再現身中國舞台

內地導演周國剛過往經常爆料，日前他在抖音貼片，公開叫李連杰：「趕緊跑吧！下一個月塌房的，很有可能是你啊。」李連杰在北京出生，1997年曾入籍美國，2009年入籍新加坡，網民猜測他可能成為針對目標。

網上流傳的「限籍令」封殺名單中，有提到：「今後這些已經加入外國國籍的明星們，將很難在中國的舞台上再次出現，再也不能在中國的舞台上大肆圈錢了。」

去年已有「限籍令」

其實去年3月廣電總局已發過「限籍令」，細則中有項規範引起網友熱議，為「主創及出鏡人員選用問題」，不得選用有調侃、詆譭、污衊、攻擊中國特色社會主義制度或國家主權、安全和發展利益等言行的人員；不得選用擾亂社會秩序人員、有醜聞劣迹、違法犯罪等行為的藝人。

還有一點是：「選用外國國籍或港澳台籍人士不當的。」也就是外國籍、港台藝人也受規定規範，網友因此點名美國籍的劉亦菲、加拿大籍的吳亦凡、新加坡籍的李連杰等知名藝人。

不過雖然因為這項規定讓很多擁有外國國籍的內地藝人被翻出，但按照規定，如果沒有劣迹或是犯罪行為等，原則上不會受到影響。