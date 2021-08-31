李敏鎬認跟妍雨睇戲慶生 被指拍拖5個月 事務所急撲火

韓媒Dispatch偷拍李敏鎬（左圖）跟妍雨（右圖）相約睇戲，事務所稱當時有其他人在車上，卻只公開兩名藝人的相片，對他們不公平。

【明報專訊】自2017年跟「國民初戀」秀智分手後，韓劇《The King：永遠的君主》34歲「男神」李敏鎬昨日爆出新戀情，韓媒Dispatch偷拍他跟女團Momoland前成員妍雨結伴睇戲的「同車」照片，本月初又為女方慶祝25歲生日，聲稱二人秘密拍拖5個月；李敏鎬所屬事務所隨即否認，強調他倆只是朋友關係，無論睇戲抑或慶生，均有其他人在場，有關言論雖為緋聞撲火，卻又捲入違反限聚令的風波，令事件沒完沒了。

據韓媒報道，本月1日是妍雨的25歲生辰，她提前一晚到李敏鎬的豪宅，好讓男方準時為她慶生，原來二人住所相距只有5分鐘步程，非常方便。知情人士稱在疫情影響下，他倆多數在家約會，或者由男方駕車接送到江南區戲院睇午夜場。據報二人有共同興趣，包括演戲、打機和看電影，因此愈走愈近，並於5個月前開始拍拖。

事務所聲稱有其他人 網民：違反防疫限聚

李敏鎬所屬事務所在緋聞曝光後20分鐘左右極速回應，承認他跟妍雨相識，但只是朋友關係，睇戲並非單獨約會，還有另外兩人相伴，批評韓媒只公開藝人照片，對他們並不公平。不過，事務所言論隨即惹起網民質疑，尤其在首爾的防疫機制下，晚上最多只准3人聚會，若事務所說屬實，李敏鎬跟妍雨及另外兩人一起看戲，明顯已違反法例規定。

為了釋除公眾疑慮，事務所再發聲明，表示向李敏鎬求證後，得悉韓媒拍照當日，首爾限聚令尚未升級，因此不存在違規；至於為妍雨慶生當晚，李敏鎬是否跟女方單獨在家？事務所解釋男方一向跟家人同住，涉及私隱，因此無法進一步確認。去年有韓媒報道，李敏鎬與父母一同居住首爾黑石洞的豪宅，當時市值35億韓圜（約2450萬港元），由於私隱度高而且有漢江美景，吸引玄彬、張東健夫婦及鄭秀妍（Jessica）姊妹等韓流明星成為鄰居。

李敏鎬早前到加拿大為影視串流平台Apple TV+拍攝新劇《Pachinko》，妍雨於2019年離開Momoland後主力演戲，曾拍《愛麗斯時空旅人》及《出軌的話就死定了》等劇集，新作是下月22日首播的KBS電視台新劇《達利和馬鈴薯湯》，二人不愁沒共同話題。

曾與朴敏英秀智拍拖

李敏鎬入行至今，先後傳過3段戀情，包括韓劇《別再猶豫》女星尹伊娜、《城市獵人》拍檔朴敏英及「國民初戀」秀智，後者在男友2017年入伍後宣布分手，相隔4年之後，李敏鎬再爆緋聞，自然惹人關注。至於妍雨出道5年，雖然未有緋聞，卻傳遭Momoland隊友欺凌，因此被迫離隊作個人發展。