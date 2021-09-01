鍾柔美學業放首位：溫完書先工作

【明報專訊】鍾柔美（Yumi）、蔣嘉瑩及黄翊前晚出席慈善音樂會。Yumi表示已開學，前晚是放學後出席音樂會。現時要兼顧學業和工作，她表示不吃力，學業會擺在首位，「現在讀中四，已選了理科和商科，幸好剛開學，功課不太多。但我都會溫完書才去工作」。Yumi憑參加《聲夢傳奇》人氣急升，問返學時可受同學歡迎？她笑稱大家反應跟以前一樣，不過有幾名好友都很支持她在演藝圈發展。可有同學叫她跳唱《狂野之城》？她笑稱：「暫時未，但我覺得之後會囉，我不介意跳幾吓，不過返學會做好學生本分。」童星出身的Yumi稱對拍戲感興趣，不過她很愛睡，《聲夢演唱會》後試過有日睡了20多小時，現在有時間都會睡多點，叉足電應付之後的工作。

蔣嘉瑩：兒子不是我粉絲

蔣嘉瑩除了與黄翊合唱，又獨唱首本名曲《假如真的再有約會》。她表示唱這首歌的次數不多，因當年出歌後選擇讀書，直至之前在《流行經典50年》復出才再唱。她稱現時出騷必唱這首歌，因很多粉絲都說此歌陪伴他們成長，反而她的6歲兒子不感興趣，「他有聽過，但他讀國際學校，廣東話不叻，甚至有點抗拒，我們現在都是用英語溝通，我有時唱歌他便擰轉面，或為他作首英文版」。蔣嘉瑩笑稱兒子絕對不是她的粉絲，愛搖滾音樂，學樂器都揀打鼓，反而對唱歌興趣不大。

記者：陳釗