粉絲製短片打氣 ANSONBEAN感動哽咽死撐無喊

【明報專訊】ANSONBEAN（陳毅燊）日前舉行粉絲見面會，答謝由他參加《全民造星III》至今，一直支持自己的「豆粉」（ANSONBEAN粉絲稱號）。他邀請《造星III》的老友方芷欣（方方）擔任主持，NY與Timo也現身助興。

他跟粉絲玩估歌仔遊戲，粉絲送上為他剪輯的短片，由《造星III》到正式出道， 又有「豆粉」親自讀出寫給他的信。ANSONBEAN看完短片很感動，一直強忍淚水哽咽跟粉絲說：「其實睇到中段有啲眼濕濕……諗番起比賽到𠵱家，你哋每一個鼓勵，出event每一次大家都嚟支持，好感動，亦冇諗過我每一個post，可以令大家開心，可以互相影響，多謝你哋過去一年嘅支持、陪伴。」

承諾不讓「豆粉」失望

活動後ANSONBEAN搞笑不認有喊過，只是流眼淚，並承諾無論唱歌、拍戲、拍劇，都會落足心機，不會令「豆粉」失望。他透露將接拍電影，並說：「題材寫實得來又好奇怪，暫時不可劇透，因為角色同我真實性格有好大反差，所以我找了邱頌偉上acting class，同佢傾偈令我更深入了解我個角色，他還教我怎樣將平日的回憶、經驗套入角色，所以學到好多嘢。」

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