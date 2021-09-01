綾瀨遙確診肺現白影 千葉真一病逝債主即上門追數

千葉真一被指生前欠下巨債，死後即債主臨門。

【明報專訊】日本疫情持續，每天逾萬宗確診個案，情况令人憂慮，不少藝人相繼受到感染，甚至奪去性命，曾拍港產片《風雲 雄霸天下》的老牌男星千葉真一8月19日病逝，據報生前欠債數千萬日圓，死後即遭債主登門追討，令人唏噓。另一方面，日劇《天國與地獄》36歲女星綾瀨遙昨天亦證實「中招」，肺部更出現白影，呼吸困難，病情一度嚴重，目前正在東京某醫院接受治療，令粉絲擔心不已。

「日劇女王」綾瀨遙昨天透過事務所發表聲明，承認患上新冠肺炎，目前在醫院接受治療。據報她在8月20日晚上開始發燒，接受病毒檢測，呈現陰性反應，翌日病情稍為緩和，可是發燒持續，其後3度檢測，報告仍是陰性，直至8月26日終於確診。

綾瀨遙確診後，一直留在家中休養，後因出現肺炎症狀，於是入院留醫，目前正在康復中。事務所表示當局已聯絡綾瀨遙的密切接觸者，希望減低病毒傳播風險，又向擔心她的粉絲致歉。據報綾瀨遙因忙於拍戲，至今仍未注射疫苗。確診消息公布後，不少粉絲透過網上留言，祝她早日康復。

死後半月仍未落葬

另一方面，上月因新冠肺炎病逝的千葉真一，昨日被指生前欠下巨債，當他離世不久，即有債主上門，向家人討債。

日本雜誌《女性自身》報道，千葉真一早在1990年投資10億日圓（約7000萬港元）開拍電影，為此負債2億日圓（約1400萬港元）；2008年開設演員培訓學校，又出現金錢糾紛，債務增至5億日圓（約3500萬港元）。據報他的前妻野際陽子，因為無法承受丈夫債務，才決定跟他離婚。報道又指，千葉真一生前已經償還大部分欠債，但仍拖欠數千萬日圓（約數百萬港元）。有傳遺屬可選擇放棄承繼遺產，藉此避免還債，但家人對此意見不一，暫時仍未有定案。

提起千葉真一，遺體雖已火化，但墓地仍未選定。家屬原意把骨灰安放在家鄉千葉縣，但據他的女友透露，生前已於東京某寺廟購入墓地，家屬表示從未聽聞，加上千葉真一沒留下遺言，因此死後半個月仍未「入土為安」。

文：蘇珮欣