《全民造星IV》96參賽者騷舞技 上屆20強「阿妹組」成焦點

【明報專訊】ViuTV真人騷《全民造星IV》96名參賽者昨日首次會晤傳媒，齊騷舞技跳《前傳》，熱爆全場，當中不乏「上屆組」和「阿妹組」，曾參與《全民造星III》的「20強」方芷欣（方方）和夏子涓、「50強」蘇家欣（阿bee）和鄭嘉欣捲土重來，歐陽巧瑩、ERROR成員193（郭嘉駿）和余香凝的妹妹：歐陽巧霖、郭嘉盈和余潔滢也入圍；至於ERROR另一成員阿Dee（何啟華）的女友文芊澄，與「火雞姐」丁可欣及黃榕則落選。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《全民造星IV》將由許廷鏗、梁祖堯擔任導師，當奴（唐劍康）、鄭融、朱栢康做評判。祖堯讚參賽者較選拔時變靚好多，許廷鏗笑言記者會後開始錄影淘汰賽，可能長達30小時，期待參賽者能否保持能量。花姐（黃慧君）說：「期待Alfred（許廷鏗）和祖堯兩個美男子，能否保持形象？」祖堯搞笑說打算帶拖鞋及落妝錄影。許廷鏗被重提當《造星III》評判曾激動落淚，他擔心今次做導師情緒失控：「 我會持平，讓大家有公平對待。」

女團經理人戴穎和花姐向參賽者派貼士，戴穎說：「才能最緊要。」花姐認為做女團講求親和力、不怕蝕底、肯捱、夠真。戴穎趁機宣戰，稱組女團要跟花姐的MIRROR搶生意：「大家有競爭才有進步。」花姐不甘示弱：「好，睇吓點，睇她有幾叻！」花姐不怕跟戴穎鬧交：「我朋友不多，她是我好朋友，她有經驗，我不懂的都要向對方請教。」

參賽者由16歲至39歲，花姐暫不公開賽制，總之以殘酷手法將一個一個參賽者踢走， 最後入圍決賽的參賽者會成團 ，未確定人數，希望做出公平、有公信力的比賽。花姐與戴穎已分好壞人和好人角色，花姐說：「我負責做嚴師，幫手教女。日前有學員不乖， 我罰她企，不准她綵排。」戴穎的管理哲學着重心靈溝通。

許廷鏗當導師不排除鬧人

許廷鏗首次做真人騷導師未知能否勝任，他稱會盡力傳授唱功，幫助參賽者提升實力。他自爆被參賽者嫌惡，是想認真、集中做好事情，不排除會鬧人，也不怕女仔爆喊：「我都喊得吓，不過我有惻隱之心會惜才，如參賽者少少捱鬧都接受不到，將來入行點面對傳媒、網民？要捱得鬧、忍得辛苦，我畀的功課都有點分量。」他點名睇好參賽者趙展彤，曾同期參加《超級巨聲》，當時對方得12歲：「我們重遇時，我曾以好mean說話鬧她無改變，後來打開心扉交心，分享成長路程，她現在練到唱功好好，唱歌似播碟，我目標要搶她做隊員。」

余香凝歐陽巧瑩利市贈胞妹

「阿妹組」 歐陽巧霖、郭嘉盈（3妹）和余潔滢被指有後台較着數，她們不覺得有優勢，反而家姐、哥哥是藝人，別人對她們要求更高，容易被人鬧，造成壓力。3妹表示報名參賽以來經常被哥哥193睇死，但給她好多意見，感覺是真誠關心。193參加《全民造星》時曾斷手，她同屬高人是否怕「有遺傳」跳舞容易受傷？3妹示範家族有特別構造，手骨容易向後彎，但她相信跳舞沒事。余潔滢入圍後獲同事、媽媽和家姐派大利市，作為車船津貼感窩心：「家姐封利市有4位數字，多謝他們支持。」歐陽巧霖也獲家姐派4位數利市資助服裝，家姐和姐夫林師傑還為她做足心理輔導，傳授舞台經驗：「我性格內向，家姐講好多好話鼓勵我，姐夫叫我不要露出怯場、怕醜和緊張表情，做好舞蹈表演。我以前都成立舞團，但隊友結婚懷孕，放下跳舞6年，身形暴肥，6月才開始減磅，已減12kg，目標再減多10kg。」

方方子涓再參賽沒優待

方方與子涓是《造星III》20強，她們說再度參賽沒有優待，是公平競爭得到入圍資格，目標成為女團成員之一。方方說：「我有少少不甘心，上次玩得不夠精， 今次會攞擅長風格展現大家眼前，大家對我已有認識，相信有更大期望，是種壓力。」子涓加強廣東話、唱歌和跳舞技能：「我比其他參賽者熟悉舞台，不能出錯，要表現更出色，花姐說對上屆學員要求更高。」今次參賽者全女班，她們不怕惹是非，珍惜機會認識新朋友。

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