港姐決賽 關楓馨拒再叫爸爸關禮傑幫手

【明報專訊】《2021香港小姐競選》12名決賽佳麗昨日上遊艇出席健康補充飲品活動。關楓馨自言靠清淡飲食喼弗，已戒糖和鹽，以菜和豆腐為主食，她不覺慘，稱味蕾已習慣。關楓馨表示自比賽後已瘦一個碼，很多衣服都有鬆，目前要操靚身形。由於行程緊湊，近期練舞當運動。梁凱晴除練舞外，把握在家的時間做運動，亦有飲健康產品通腸胃，比準決賽時再瘦兩三公斤。她自言捱得住，不怕辛苦，參加港姐想磨練自己，很享受學習過程。

兩名大熱佳麗狀態不俗，可有信心入三甲？關楓馨表示平常心，最緊要做好自己，例如她沒舞蹈底子，近排練舞更落力。決賽會否再叫爸爸關禮傑幫手？她笑言：「不會了，上次不是我主意，是導師提議。（爸爸見你備戰那麼辛苦可會肉赤？）應該會，但現在沒時間見父母。」梁凱晴同樣抱平常心，希望決賽呈現最佳表現。

王嘉慧腳傷未癒 少做運動

陳懿德自言瘦身進度良好，參選至今減了16磅，但仍要繼續努力，現階段追求不是磅數，希望肌肉更加有線條和緊緻，「我每日都跑步和跳繩，吃方面盡量減少卡路里，多吃點蛋白質食物，和吃清淡一點以防上鏡水腫。」身形平均的王嘉慧自言近期有點偷懶，因膝蓋受傷後少了做運動，現時每日排舞當運動；而且腳傷還未痊癒，還要做物理治療。她會多吃有營養食物，保持最佳精神面貌，不想上鏡塊面太凹。問她們覺得哪名佳麗最標青？王嘉慧覺得每名佳麗狀態都很好，看誰可以保持到決賽。陳懿德認同，笑指現在是鬥耐力，看誰能堅持到最後。

記者：陳釗